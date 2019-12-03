جثة في الشارع - توضيحية
جثة في الشارع - توضيحية
حياتنا

جريمة تهزّ الأبدان.. زوج عربي يقتل زوجته خلال ممارسة العلاقة الحميمة ويرميها عارية في الشارع!

كتب وطن
0

هزّت بشعةٌ محافظة البحيرة في ، بعد أن أقدم زوج على قتل زوجته بعد ممارسة العلاقة الزوجية بينهما.

وعثر الأهالى على جثة المجني عليها داخل “جوال” بدون ملابس بأحد الشوارع.

وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من كشف غموض الجريمة، والقبض على الزوج الذي أدلى باعترفات تفصيلية حول الجريمة.

وقال إنه متزوج من المجني عليها منذ فترة ويوم الحادث أثناء ممارسة العلاقة الزوجية طلبت منه بعض الأموال والطلبات ووقعت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى قيامه بقتلها.

وتابع المتهم في التحقيقات، أن زوجته “كثيرة الطلبات”، وبعد أن طلبت منه أموالا قام بضربها على رأسها بعصا، مضيفًا أنها سقطت جثة هامدة، فقرر التخلص منها بوضعها في “جوال” بدون ملابس وتركها بأحد الشوارع بـ”وادي النطرون”.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قد يعجبك ايضا
فيديو

فيديو صادم هزّ مصر| طالب يُلقي بنفسه من أعلى برج القاهرة .. وهذا ما قاله قبل انتحاره

الهدهد

رئيس وزراء الكويت يفجر مفاجأة بشأن “المصالحة الخليجية” ويشير لموعدها…

حياتنا

“شاهد” روبي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي “بعد” رقصها على…

حياتنا

حقيقة انتحار بطلة مقاطع خالد يوسف الإباحية منى فاروق بسبب مرورها بأزمة نفسية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.