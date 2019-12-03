هكذا رسمت قطر الحزن على وجوه عيال زايد.. “شاهد” انهيار إماراتيين في المدرجات وبكاء شديد عقب الخسارة

تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا أظهر انهيار بعض الجماهير الإماراتية في استاد خليفة الدولي بالدوحة أمس، الاثنين، عقب الخسارة الكبيرة لمنتخبهم أمام المنتخب القطري برباعية ساحقة وخروجهم من الدور الأول لبطولة كأس الخليج.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع مشجعين إماراتيين دخلوا في نوبة بكاء حارة، ومصور المقطع يعلق على صدمتهم ويلوم لاعبي المنتخب الإماراتي قائلا:”والله لو رأيتم هذا المشهد والله ما بتلعبون تاني”.

وحقق منتخب قطر أمس، الاثنين، الفوز على نظيره الإماراتي بربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي.

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وأقيمت مباراة قطر والإمارات على أرضية ملعب استاد خليفة الدولي.

وافتتح أكرم حسن عفيفي لاعب منتخب قطر التسجيل في الدقيقة الـ 20 من عمر المباراة بعد خطأ كارثي من مدافع الإمارات وضع عفيفي في موقف انفراد ليسجل الهدف الأول.

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وفي الدقيقة الـ 27 تحصل المنتخب القطري على ركلة جزاء، وقام أكرم عفيفي بتسديها في المرمي بنجاح.

وجاء رد منتخب الإمارات بعد 5 دقائق من ركلة الجزاء تحصل عليها الفريق وسجلها على أحمد مبخوت.

وتمكن حسن خالد الهيدوس لاعب منتخب قطر من تعزيز نتيجة فريقه بعد دربكة في دفاع الإمارات استغلها الهيدوس وأحرز الهدف الثالث.

وعاد علي أحمد مبخوت لاعب المنتخب الإماراتي وأحرز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ 77 من عمر المباراة.

وسجل بوعلام خوخي لاعب المنتخب القطري الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي للمباراة.

وبهذا الفوز يتأهل منتخب قطر لدور قبل النهائي لمواجهة متصدر المجموعة الأولي.