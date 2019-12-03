“شاهد” الكويتية عهود العنزي تفجر غضب البحرينيين أثناء مباراة الكويت والبحرين بألفاظ غير لائقة.. ماذا قالت؟

تسببت الفاشينيستا الكويتية المعروفة عهود العنزي، في موجة غضب واسعة بأوساط البحرينيين على مواقع التواصل بعد تداول مقطع لها أثناء مشاهدتها مباراة الكويت والبحرين تحدثت فيه بألفلظ غير لائقة.

وأظهر المقطع الذي صُور لها وتم نشره وهي تستفسر عن مسجل الهدف خلال المباراة ليجيب عليها أحد الحضور بـ”البحرين” لتعلق عليه قائلةً “اللعنة”.

ونشرت العنزي مقطع فيديو جديد ترد خلاله على الضجة التي أثارتها بسبب المقطع الأول حيث قالت فيه أنها لم تقصد الإساءة للشعب البحريني لكنها كانت تتحدث عن المباراة فقط، مبررةً ذلك بالحماس الذي يسيطر على المشجعين خلال المباريات.

وأكدت العنزي أنها هنأت البحرين بالفوز بالنهاية، مشيرةً إلى بعض من اتخذ حديثها بـ”حساسية” واصفةً الشعبين البحريني والكويتي بـ”شعب واحد”.