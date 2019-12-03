بعد تدريب تفجير الجسور بحضور الملك عبدالله.. الأردن يُصعد ويتحدى إسرائيل ونتنياهو يصف ما حدث بـ”التصرف الخطير”

في تصعيد للموقف الأردني ضد الاحتلال الإسرائيلي عقب حالة التوتر التي برزت بين الطرفين مؤخرا، قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الأردن تصرف اليوم الثلاثاء “بشكل خطير”، بمنعه مسؤولين إسرائيليين من دخول المملكة بسب لباس ديني.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “تم الاتفاق مسبقا مع بعض الإسرائيليين المذكورين باستبدال القلنسوة اليهودية بقبعة لأسباب أمنية، إلا أنهم تفاجأوا لدى عبورهم إلى الجانب الأردني، بمنعهم من الدخول وذلك لارتداء بعضهم الزي الديني”.

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين الإسرائيليين في المكان أنه تم تفتيشهم ثلاث مرات وإجبارهم على الانتظار لعدة ساعات.

وأضافت الصحيفة أنه “تم الاتصال بعمان لطلب الإذن بدخولهم إلى المملكة، لكن كثيرين منهم قرروا العودة إلى إسرائيل بسبب التعامل مع الوفد الإسرائيلي”.

يذكر أن الأردن أغلق مسجد مقام النبي هارون قبل أن يعيد افتتاحه، بسبب استغلال اليهود له وللبتراء من أجل الدعاية لمزاعمهم حول ما يسمونه “أرض الميعاد”، حيث يؤدي المستوطنون المتشددون طقوسا تلمودية، ترفضها عمان جملة وتفصيلا.

وزادت حدة التوتر بين الأردن وإسرائيل مؤخرا خاصة بعد استعادة الأردن سيادته على منطقتي الباقورة والغمر، ووصل التوتر بين عمّان وتل أبيب ذروته حد الحديث عن «غزو إسرائيلي محتمل للأردن».

وربطت وسائل إعلام إسرائيلية بين التدريبات العسكرية الأردنية، وتوتر العلاقة بين عمان وتل أبيب، وأوضح أن التدريبات شملت تفجير الجسور على نهر الأردن لمنع عبور القوات الإسرائيلية، حيث حَضر التدريب الملك عبدالله الثاني وعدد من المسؤولين الأردنيين.

الموقع الإسرائيلي «I24»، قال إن الجيش الأردني أجرى الأسبوع الماضي تدريبات غير اعتيادية تحاكي تفجير الجسور على نهر الأردن من قبل الجيش الإسرائيلي و»الغزو الإسرائيلي» للأردن، وسط تصاعد التوتر بين الأردن وإسرائيل.

وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» ذكرت سابقاً أن المناورات حاكت معركة دفاعية تهدف إلى وقف غزو البلاد، وأنها تنطوي على استخدام العديد من الدبابات والطائرات والمروحيات وعدد كبير من الأسلحة مع الهدف من «تدمير طليعة العدو والجسور التي يمكن استخدامها كنقاط عبور داخل الأراضي الأردنية».

كما أفاد مراسل القناة «13» للتلفزيون الإسرائيلي، براك رافيد في حسابه على موقع «تويتر»، الإثنين، أن التمرين تلقى تغطية واسعة في الإعلام الأردني، فيما بدا أنه رسالة سياسية إلى إسرائيل فيما يتعلق بعمق الأزمة في العلاقات.

على الرغم من عدم وجود إشارة صريحة إلى «الهجوم الإسرائيلي» أثناء التدريبات، إلا أن وسائل الإعلام الأردنية وصفتها على أنها تهدف إلى «وقف غزو قوات دروع أجنبية من الغرب» بما في ذلك تفجير جسور نهر الأردن «حتى لا تستخدمها قوات العدو».