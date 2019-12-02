هكذا قهر أمير قطر ووالده ووالدته القذر “المزروعي” و”عيال زايد” بعد هزيمة الإمارات وإقصائها من “خليجي 24”

تداول ناشطون بمواقع التواصل مشاهد لاحتفال وفرحة أمير قطر ووالده الشيخ حمد آل ثاني ووالدته الشيخة موزا المسند، بفوز منتخب قطر على منتخب الإمارات مساء الإثنين وتأهله الى نصف نهائي بطولة “خليجي 24” بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتظهر الشيخة موزا المسند في فيديو وهي ترفع إشارة الأربعة بيدها، بعد الفوز، فيما ظهر الأمير الوالد هو الآخر رافعاً نفس الاشارة.

قاعدين والشيخه موزا ورانا تصفق وتسوي بيدها اربعه😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/NB6ri8zzTg — Omar Al-Emadi (@OmarEmadi) December 2, 2019

وأظهر فيديو آخر الأمير الشيخ تميم بن حمد وهو يقف ويصفق فرحاً بفوز منتخب قطر وتأهله الى نصف نهائي البطولة.

وعلى أرض ملعب خليفة الدولي بالدوحة، أقصى منتخب قطر نظيره منتخب الإمارات من بطولة خليجي 24، بعدما أمطر لاعبو الأدعم شباك الإمارات بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ختام مباريات الدور الأول من المجموعة الأولى.

سجل أهداف قطر أكرم عفيف “هدفين” في الدقيقتين 20 و28 وحسن الهيدوس وخوخي بوعلام في الدقيقتين 52 و93.

بينما سجل هدفي الإمارات علي مبخوت في الدقيقتين 33 و 77.

وبهذا الفوز تأهل منتخب قطر للدور نصف النهائي من خليجي 24، مع شقيقه منتخب العراق الذي انتهت مباراته مع اليمن سلباً.

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