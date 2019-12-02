قطر 2020
قطر 2020
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“مبنى 2022″ إنجاز جديد لـ”الصغيرة جدا”.. “شاهد” قطر تذهل الجميع بتحفة معمارية هي الأولى من نوعها في العالم

كتب وطن
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في إنجاز قطري جديد افتتح رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، الإثنين، مبنى على شكل أرقام “2022” في العاصمة القطرية، الدوحة، بمناسبة ذكرى فوز بحق استضافة كأس العالم 2022.

وافتتح الشيخ عبدالله بن ناصر، المبنى الأول من نوعه في العالم الذي يٌصمم على شكل أرقام، في منطقة أسباير رون، في الدوحة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وأتى هذا الافتتاح بمناسبة الذكرى التاسعة لفوز قطر بحق استضافة كأس العالم 2022، كما شهد حفل الافتتاح عرض فيلم قصير يحاكي تطور الرياضة القطرية والمنشآت الرياضية البلاد.

وكانت قد فازت قطر بحق استضافة المونديال في 2 ديسمبر من عام 2010.

ويأتي تدشين هذا المبنى اليوم 2 ديسمبر باعتباره التاريخ الذي يصادف مرور 9 سنوات منذ نيل دولة قطر شرف استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2 ديسمبر 2010 باعتبارها أول دولة عربية وشرق أوسطية تنال هذا الشرف المونديالي على مر التاريخ.

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