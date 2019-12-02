أكرم عفيف
أكرم عفيف
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كرة القدم القطرية تتربع على عرش القارة الآسيوية.. القطري أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا

كتب وطن
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في إنجاز قطري جديد حصد القطري أكرم عفيف لاعب نادي السد جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2019.

وقاد عفيف العنابي لحصد كأس أمم آسيا بالإمارات مطلع هذا العام.

ولم يحضر “عفيف” حفل تسيلم الجوائز اليوم، الاثنين، بسبب تواجده مع الذي يلاقي الإمارات في اليوم نفسه.

وتسلم “شابي هيرنانديز” المدير الفني للسد الجائزة من يد جياني إينفانتينو في حفل الجوائز الذي أقيم بهونج كونج.

وتوجه أكرم بالشكر للاتحاد الآسيوي في كلمة مصورة عرضت خلال الحفل.

يشار إلى أن أكرم عفيف هو ثالث قطري يتوج بالجائزة بعد خلفان إبراهيم عام 2006 وعبد الكريم حسن عام 2018.

وتفاعل القطريون بتويتر على نطاق واسع مع الإنجاز الكبير الذي حققه اللاعب القطري ودشنوا وسم حمل اسمه على .

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