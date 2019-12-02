“#رجعوا_خليفة”.. قطريون يطالبون بإعادة إعلامي بارز لعمله في تلفزيون قطر بعد إبعاده لانتقاده مسؤولين
دشن قطريون بموقع التواصل تويتر وسما حمل عنوان “#رجعوا_خليفة” عبروا فيه عن تضامنهم الكبير مع أحد أبرز الإعلاميين في التلفزيون القطري وهو خليفة الرميحي الذي تم إبعاده عن الشاشة لتوجيهه نقدا للخطوط القطرية، وطالبوا بإعادته لعمله.
وتفاعل النشطاء على نطاق واسع مع الوسم الذي تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بالتريند القطري، مؤكدين أن خليفة الرميحي لا يستحق هذه العقوبة حتى لو أخطأ.
وكتب أحد النشطاء:”نطالب بارجاع خليفه الرميحي يستحق ان يرجع وينور الشاشة .. يشهد له كل قطري وقطرية بانه دخل كل البيوت بأسلوبه الرأئع بدون استئذان”
وشدد آخرون على انتقادات “الرميحي” التي وجهها للمسؤولين بالخطوط الجوية نابعة من حبه للدولة ورغبته في النهوض بها، وليس من باب تتبع الأخطاء ونشر السلبيات عن الدولة مطالبين أمير قطر بالنظر في أمره وإنصافه.
ودون آخر:”قول الحقيقة ليس جريمة بل يجب ان تستثمر من اي مواطن صادق خايف على بلده .. نعم نقول #رجعوا_خليفة”