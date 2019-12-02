“#رجعوا_خليفة”.. قطريون يطالبون بإعادة إعلامي بارز لعمله في تلفزيون قطر بعد إبعاده لانتقاده مسؤولين

دشن قطريون بموقع التواصل تويتر وسما حمل عنوان “#رجعوا_خليفة” عبروا فيه عن تضامنهم الكبير مع أحد أبرز الإعلاميين في التلفزيون القطري وهو خليفة الرميحي الذي تم إبعاده عن الشاشة لتوجيهه نقدا للخطوط القطرية، وطالبوا بإعادته لعمله.

وتفاعل النشطاء على نطاق واسع مع الوسم الذي تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بالتريند القطري، مؤكدين أن خليفة الرميحي لا يستحق هذه العقوبة حتى لو أخطأ.

#رجعوا_خليفة ..هذا ماخان الوطن هذا من أبناء قطر الطيبين ..هذا خليفة واليس القرداحة..هذا ولدنا هذا من دمنا ولحمنى #رجعوا_خليفة pic.twitter.com/N4NDgwOW3s — نحن تميم (@alarabid_h) December 1, 2019

وكتب أحد النشطاء:”نطالب بارجاع خليفه الرميحي يستحق ان يرجع وينور الشاشة .. يشهد له كل قطري وقطرية بانه دخل كل البيوت بأسلوبه الرأئع بدون استئذان”

#رجعوا_خليفة

نطالب بارجاع خليفه الرميحي يستحق ان يرجع وينور الشاشة .. يشهد له كل قطري وقطرية بانه دخل كل البيوت بأسلوبه الرأئع بدون استئذان .. رجعوا خليفه نبيه 👌 — ماس قطري 💎 (@ZTCDDDjmLQp7FVn) December 2, 2019

وشدد آخرون على انتقادات “الرميحي” التي وجهها للمسؤولين بالخطوط الجوية نابعة من حبه للدولة ورغبته في النهوض بها، وليس من باب تتبع الأخطاء ونشر السلبيات عن الدولة مطالبين أمير قطر بالنظر في أمره وإنصافه.

#رجعوا_خليفة

انتقد حباً في البلد و هو ولدها البار

ما هاجم و أساء

غيره أساء و جابوه يفتتح و عطوه فلوسه و ذلف و محد تعرض له و هو واصف بلدنا بالإرهاب! — هــــلا 🇶🇦2022 (@hala_aam) December 2, 2019

رجل وطني ويحب مصلحة بلاده ويستاهل كل خير #رجعوا_خليفة — bin_qatar 2022 (@qtr_3379) December 2, 2019

#رجعوا_خليفة

سبحان الله خليفة ينحب ويدش القلب وأسلوبه عفوي

وهو مكسب لتلفزيون قطر ولهم الشرف أنه يشتغل معاهم

الله يعوضه بمكان أحسن من تلفزيون قطر ويفتح له أبواب الرزق ويكفيه بحلاله عن حرامه ويغنيه بفضله عن من سواه — لوسيل 👤 (@454_gmc) December 1, 2019

ودون آخر:”قول الحقيقة ليس جريمة بل يجب ان تستثمر من اي مواطن صادق خايف على بلده .. نعم نقول #رجعوا_خليفة”