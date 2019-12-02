“شاهد” شقيق أمير قطر احتفل بالهدف الرابع في مرمى الإمارات .. فهرب الوفد الإماراتي عن المنصة فوراً!

تداول ناشطون بموقع “تويتر” مقطعا مصورا رصد لحظة انسحاب وفد الإمارات الرسمي ببطولة كأس الخليج “خليجي24″، من المنصة الرئيسية باستاد خليفة الدولي بالدوحة بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها منتخبهم أمام قطر وتحديدا بعد الهدف الرابع بقدم خوخي بوعلام.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع والذي نشره أيضا الإعلامي القطري البارز جابر الحرمي على حسابه بتويتر ورصدته (وطن)، أفراد الوفد الإماراتي وقد بدا عليهم الحزن والغضب الشديد أثناء احتفال الجماهير القطرية بالفوز الكاسح ليغادروا الملعب على الفور.

وأشار “الحرمي” إلى أن انسحاب الوفد الإماراتي تزامن مع احتفال الشيخ جوعان بن حمد شقيق أمير قطر، الذي كان يجلس إلى جانبهم بالمنصة بالهدف الرابع للعنابي.

وصعد المنتخب القطري إلى الدور قبل النهائي من كأس الخليج العربي (خليجي 24) المقامة حاليا في قطر، بعدما حقق انتصارا مثيرا وتغلب على نظيره الإماراتي 4 / 2 اليوم الاثنين على ملعب استاد خليفة الدولي، في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.

ويدين المنتخب القطري بفضل كبير في الفوز للنجم أكرم عفيف الذي سجل ثنائية في مباراة اليوم ليكون بمثابة أفضل احتفال بتتويجه قبل ساعات قليلة بلقب أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2019، وذلك في حفل جوائز الاتحاد الآسيوي الذي أقيم في هونج كونج، وقد تسلم الجائزة نيابة عنه، تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري.

وافتتح أكرم عفيف التسجيل للمنتخب القطري في الدقيقة 20 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 28 من ضربة جزاء، قبل أن يرد المنتخب الإماراتي بهدف للنجم علي مبخوت من ضربة جزاء في الدقيقة 33 .

وفي الشوط الثاني، أضاف حسن الهيدوس قائد المنتخب القطري الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 53 ، ثم سجل مبخوت الهدف الثاني للإمارات في الدقيقة 77 قبل أن يختتم خوخي بوعلام التسجيل بالهدف الرابع لقطر في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب القطري رصيده إلى ست نقاط ليتأهل من المركز الثاني في المجموعة برفقة المنتخب العراقي الذي كان قد حسم صعوده بالفعل مع نهاية الجولة الثانية، بينما ودع المنتخب الإماراتي منافسات البطولة برفقة المنتخب اليمني، الذي حصد النقطة الوحيدة له بتعادله السلبي اليوم مع نظيره العراقي الذي رفع رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة.

وسبق لمنتخب قطر أن تفوق على الإمارات بأربعة أهداف في كأس أمم آسيا التي توج بطلًا لها، قبل أن يكرر الرباعية في مواجهة البطولة الخليجية.

