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“شاهد” الموت يُفجع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز

كتب وطن
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توفي الأمير ، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي ، الإثنين، عن عمر ناهز 88 عاما.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية (واس)، ستصلى الجنازة على الأمير الراحل بعد صلاة عشاء الثلاثاء بالمسجد الحرام، دون تفاصيل أكثر.

ونعى الديوان الملكي الأمير متعب (مواليد 1931)، وهو أحد أبناء الملك المؤسس للمملكة عبدالعزيز آل سعود.

وكان الأمير الراحل عضوا في هيئة البيعة، المعنية باختيار الملك وولي العهد، وشغل عدة مناصب وزارية حتى عام 2009، وفق إعلام محلي.

وتولى الأمير متعب، خلال مسيرته الممتدة نحو 54 عاما، منصب أمير مكة المكرمة عام 1955، ثم حقائب 3 وزارات هي: الأشغال العامة والإسكان، والشؤون البلدية والقروية، والمياه والكهرباء، في وزارات سعودية سابقة.

ومنذ عام 2009، ابتعد الأمير الراحل عن المناصب الرسمية.

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