رولا يموت - تركي آل الشيخ
رولا يموت - تركي آل الشيخ
حياتنا

تركي آل الشيخ يُحضر شقيقة هيفاء وهبي للتعري في السعودية وعلى مقربةٍ من الكعبة!

كتب وطن
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يبدو أنّ تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه والمستشار بالديوان الملكي، لم يقنعه أداء الفرق الراقصة وحالات التحرّش والإختلاط التي شهدتها فعاليات “”، فقرر الإستعانة بالعارضة المثيرة للجدل الأخت غير الشقيقة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

إذ كشفت رولا يموت عن دعوتها إلى السعودية لغرض إحياء حفل موسيقي في مدينة جدة والمشاركة في مهرجان للأزياء في مدينة الطائف.

وأعربت رولا يموت عن فرحتها لزيارة السعودية قائلة: “لا يمكنك أن تتصور كيف اختلجت مشاعري عندما أدركت أن هيئة الترفيه في السعودية وجهت دعوة لي لزيارة المملكة.. هذا البلد بشعبه الطيب الودود كما أنني ضمن عدد آخر من الفنانين العرب سنتشرف بلقاء الأمير محمد بن سلمان والحضور في ضيافته”.

وصرحت “يموت” أنها كانت تنظر نظرة الاحترام والإجلال “للأمير محمد بن سلمان هذا الأمير الوسيم الذي لايمكن للشخص ألا يحبه” حسب تعبيرها.

ودائما ما تتخطى العارضة اللبنانية رولا يموت حدود الجرأة بأشواط، وتواصل نشر صور فاضحة تعرض من خلالها جسدها العاري أمام الجمهور عبر السوشيال ميديا.

ولا تخجل “يموت” من نفسها، ولا تهتم بالانتقادات الكثيفة التي تتعرض لهاو يومياً، وتواصل عرض جسدها.

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