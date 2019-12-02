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شاهد| الأردنيون يستيقظون على فاجعة رهيبة .. حريق التهم 16 شخصاً وهم نيام!

كتب وطن
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استيقظ الأردنيون صباح الإثنين على فاجعة راح ضحيتها 13 شخصاً بينهم 8 أطفال، جميعهم من الجنسية الباكستانية، جرّاء حريق شب في بيت من صفيح “الزينكو” تسكنه عائلتان داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة / .

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني الأردني إن الحريق نتج عنة وفاة (13) شخصاً إثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم وإصابة (3) آخرين بحالة من الهلع والخوف.

وأضافت أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق بينما عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الشونة الجنوبية، وحالة الإصابات العامة جيدة .

وأكدت أنه تم تشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق.

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