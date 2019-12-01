يوسف بن علوي يزور طهران لسبب غير معلن والأكاديمي العُماني حيدر اللواتي يتوقع أن هذا الأمر هو سبب الزيارة

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، سيزور طهران غدا الاثنين، ويلتقي وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

ولم تذكر الخارجية الإيرانية سبب الزيارة المرتقبة.

من جانبه توقع البروفيسور والأكاديمي العُماني الدكتور حيدر اللواتي، العميد السابق بجامعة السلطان قابوس، في تغريدة له رصدتها (طن) سبب هذه الزيارة.

وقال إن هناك مؤشرات عن مساعي اوروبية لفتح حوار ايراني امريكي.

مؤشرات عن مساعي اوروبية لفتح حوار ايراني امريكي، ترامب يستعجل وايران لا تمانع اذا كان الحوار على اساس ان يكون الطرفان رابحان، ولا استبعد ان تكون زيارة الوزير بن علوي لطهران تصب في هذا الاتجاه — د. حيدر بن علي اللواتي (@DrAl_Lawati) December 1, 2019

وتابع موضحا:”ترامب يستعجل وايران لا تمانع اذا كان الحوار على اساس ان يكون الطرفان رابحان، ولا استبعد ان تكون زيارة الوزير بن علوي لطهران تصب في هذا الاتجاه”

وتحافظ سلطنة عمان، رغم التوتر بين إيران ودول الخليج العربية الأخرى، على علاقات جيدة مع طهران.

وزار بن علوي طهران في شهر مايو الماضي، حيث التقى نظيره جواد ظريف، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وأهم التطورات الإقليمية والدولية.