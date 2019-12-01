شاهد| هكذا ردّ حارس عمان فايز الرشيدي على مشجعين كويتيين حاولوا استفزاز بعبارة “حارس مخيم”

أشاد مغرّدون بردّ حارس منتخب سلطنة عمان فايز الرشيدي على محاولة بعض المشجعين الكويتيين استفزازه خلال مباراة منتخبي عُمان والكويت السبت في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة خليجي24.

وردّد بعض المشجعين الكويتيين خلال المباراة عبارة “حارس مخيم” لمحاولة استفزاز الحارس “الرشيدي” بسبب استبساله في حماية عرين الأحمر العُماني من هجمات الأزرق الكويتي.

وبعد اللقاء، ردّ “الرشيدي” بأخلاقٍ عالية على محاولة استفزازه قائلاً: “جمهور الكويت على العين والراس .. والجمهور حاول “ينرفز” فايز، لكن انا كنت ابتسم واضحك معاهم.. عُمان و الكويت يبقـون أهـل، وهي في النهاية تسعـين دقيقة وما راح تفرق بيننا”.

وامتدح المذيع بتلفزيون سلطنة عمان – القناة الرياضية خالد الشكيلي أخلاق الحارس فايز الرشيدي، قائلاً في تغريدة: “هذا هو العماني الذي نعتز ونفتخر بأخلاقياته وسلوكه .. في 19 ثانية فقط البطل فايز الرشيدي يلخص كل ذلك. إنها مخرجات وتربية مدرسة قابوس بن سعيد الله يطول في عمره.. هكذا كنا ولا زلنا وهكذا يجب أن نكون”.

هذا هو العماني الذي نعتز ونفتخر بأخلاقياته وسلوكه .. في 19 ثانية فقط البطل فايز الرشيدي يلخص كل ذلك ❤️❤️

إنها مخرجات وتربية مدرسة قابوس بن سعيد الله يطول في عمره.. هكذا كنا ولا زلنا وهكذا يجب أن نكون.#خليجي_24 pic.twitter.com/cxasUZmmLm — خالد الشكيلي (@Khalid_Shukaili) December 1, 2019

فيما قال مغرّد عماني آخر: “هنـا تتجلى الأخـلاق والـروح الـرياضية ، كأس الخليج وجـد ليجمـع أبنـاء الخـليج لا ليفـرقهـم”.

هنـا تتجلى الأخـلاق والـروح الـرياضية ، #كاس_الخليج وجـد ليجمـع أبنـاء الخـليج لا ليفـرقهـم.

" #عُمان و #الكويت يبقـون أهـل ، وهـي في النهايـة تسعـين دقيقـة ومـا راح تفـرق بيننا"

فايز الرشيدي حارس المنتخب العُماني 🇴🇲 @Taiger88mmff pic.twitter.com/FJai5pGows — احمد عمر (@7hmed_Omer) December 1, 2019

وعلّق “الحرمي” على الفيديو قائلاً: “ما أجمل هذا المشهد .. وما أجمل هذه الروح ..الجمهور الكويتي يشارك أشقائه الجمهور العُماني احتفالات الفوز ..”.

وأضاف: “صورة ناصعة البياض للُحمة والأخوّة الخليجية .. الجميع فائز في خليجي24”.

ما أجمل هذا المشهد .. وما أجمل هذه الروح ..

الجمهور الكويتي يشارك أشقائه الجمهور العُماني احتفالات الفوز ..

صورة ناصعة البياض للُحمة والأخوّة الخليجية ..

الجميع فائز في #خليجي_24 #قطر جمعت هذه الشعوب على الحب والمودة والألفة ..#أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع #عمان #الكويت pic.twitter.com/jvGwxLcAB8 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) November 30, 2019

وأكد أنّ دولة قطر جمعت هذه الشعوب على الحب والمودة والألفة .

وانتهت مباراة المنتخب العماني مع شقيقه الكويتي لصالح الأحمر العماني بهدفين مقابل هدف.

وسجل لعمان عبد العزيز المقبالي 16، 32 من ركلتي جزاء ويوسف ناصر للكويت 78.