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مفاجأة عن الجثة التي أرعبت الكويتيين بعد إلقائها أمام مستشفى الفروانية وهروب الشابين المُتهمين!

كتب وطن
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أعلن الأمن الكويتي أن رجال مباحث “” تمكنوا من ضبط شابين من فئة “”، قاما بترك سيدة عربية متوفية امام .

وبسؤالهما عن الواقعة، اعترفا أنهما كانا برفقة المتوفية في منطقة “كبد” وتفاجآ بسقوطها على الأرض وقاما بنقلها إلى مستشفى الفروانية لمحاولة إسعافها، إلا أنهما غادرا المستشفى فور علمهما بأنها فارقت الحياة.

وتم إحالتهما إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.

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وكانت وسائل إعلام كويتية أفادت أن شهود عيان رصدوا شابين كانا على متن مركبة يقفان أمام بوابة مستشفى الفروانية، وقاما بإلقاء جثة فتاة ترتدي عباءة، ثم هربا إلى جهة غير معلومة.

وعلى وجه السرعة قام رجال الطاقم الطبي بنقلها إلى غرفة الإنعاش القلبي، وأجروا لها عملية إنعاش، لكن محاولاتهم لم تنجح، وتبين أن الضحية متوفاة منذ فترة قبل أن يُلقى بها أمام المستشفى.

وقال مصدر أمني لصحيفة “الراي” إن الفريق الطبي أبلغ التحقيق وعناصر النقطة الأمنية في المستشفى بالواقعة، وتم إبلاغ عمليات وزارة الداخلية فحضر رجال الأدلة الجنائية إلى المكان، وتمت إحالة الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد هويتها، خصوصاً أنها لم تكن تحمل أي إثبات يشير إلى شخصيتها، وسجلت قضية في مخفر صباح الناصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية، ورفع تقرير إلى الإدارة العامة للمباحث للتحري عن الفاعلين.

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