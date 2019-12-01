على خطى ترامب.. مغني أمريكي شهير “حلب” تركي آل الشيخ ثم خرج يستهزئ بالسعوديين: لن أعود للرياض أبدا

سببت تغريدة لمغني الراب الأمريكي المعروف “ليل واين”، والذي أحيا حفل بالدرعية في المملكة السبت، جدلا واسعا وحيرة بين السعوديين الذين تعجبوا من رد فعله عقب الحفل.

تغريدة “واين” التي رصدتها (وطن) دون فيها ما نصه:”لن أذهب للرياض ثانية” وذلك بعدما أحيا حفلا في مهرجان الدرعية السبت وكان قد نشر تغريدة الخميس قال فيها “نراكم قريبا في الرياض”.

شمسوي #LilWayne بالرياض ؟؟ يفكر الدنيا سايبة 😬😬🤣🤣 ما عندنا مخدرات وهالسوالف .. عندنا سجون تأدّب طال عمرك 🤓🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️ pic.twitter.com/8dt1KKuVBA — د. نجلاء الدوسري (@najla_aldawsari) December 1, 2019

وحذف المغني الأمريكي التغريدة بعدما أحدثت ضجة كبيرة.

وشارك المغني الأميركي في مهرجان موسم الدرعية في حفلة بالاشتراك مع المغنيين تايغا وفيوتشر.

وطرح بعض المغردين تساؤلات حول السبب الذي دفع واين لكتابة هذه التغريدة، ودعاه آخرون لتوضيح الأمر.

وهاجم مغردون واين، وقالوا إنه تمت مصادرة بعض المخدرات منه ومن المنتج الخاص به مايك ماين بعد الحفلة في مطار الرياض وتم إلقاء القبض على ماين. ولم يصدر أي تعلق رسمي بهذا الشأن.

وبحسب الموقع الإلكتروني لموسم الدرعية، فإنه موسم يجمع بين الأحداث الرياضية والعروض الترفيهية في قلب منطقة الدرعية التي تعد موطن نشأة الدولة السعودية، وهي إحدى مواقع التراث العالمي المسجلة في قائمة اليونيسكو.

ولم تنشر حسابات موسم الدرعية أو هيئة الترفيه في السعودية أو رئيسها تركي آل الشيخ أي رد على تغريدة واين حتى كتابة هذا التقرير.