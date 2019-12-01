زايد بن سلطان آل نهيان
زايد بن سلطان آل نهيان
الهدهد

مغرّد قطري بارز جلس مع الشيخ زايد يكشف كُرهه لـ”آل ثاني” في قطر وكيده الدسائس لهم

كتب وطن
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تزامناً مع “اليوم الوطني الـ48” للإمارات، نشر المغرد القطري البارز فهد المالكي، جانباً من تجربته الشخصية مع الشيخ زايد بن آل نهيان مؤسس الدولة، وكرهه لدولة .

وأوضح “المالكي” في معرض ردّه على أحد المغرّدين أنّه جلس مع الشيخ زايد أكثر من مرة، وآخر مرة عندما عاد من الخارج بعد إجراء عملية جراحية عام 1998م.

وأضاف “المالكي” أن الشيخ زايد كان يكره “آل ثاني” في قطر عموماً ويكيد الدسائس لهم.

وقال إن الشيخ زايد وصف الشيخ خليفه بن حمد بأنه “مغرور “.

وإشار إلى أنّه “كانت له ذكريات في قطر عندما لجأ اليها”.

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