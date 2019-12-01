فيديو صادم هزّ مصر| طالب يُلقي بنفسه من أعلى برج القاهرة .. وهذا ما قاله قبل انتحاره

تصدر وسم “#برج_القاهرة” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بالتريند المصري في تويتر، عقب تداول تفاصيل حادث الانتحار المأساوي لطالب كلية الهندسة نادر جميل الذي ألقى بنفسه من أعلى برج القاهرة الشهير.

وعبر تداول النشطاء الفيديو الصادم والمروع للحظة انتحار الشاب من أعلى برج القاهرة، مع تعليقات مؤثرة عليه ومتضامنة مع الشاب المنتخر، والذي كثرت الأسئلة حول الظروف التي أوصلته لهذا الوضع والنهاية الكارثية.

مروع وصادم…ياشبابك يامصر

لحظة إنتحار المهندس نادر جميل من فوق برج القاهرة…!#برج_القاهرةhttps://t.co/tlAkgXtQhK — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) December 1, 2019

فاللحظه دي حسيت بالعجز لما تبقي هتموت وتنط جوا الشاشه علشان تمسك ايده وتلحقه حقيقي انا مصدوم من ساعه ما شوفت الفيديو ، المشاكل النفسيه دي اخطر حاجه ع الانسان والله ، ربنا يرحمه يا رب #برج_القاهرة pic.twitter.com/TDJisYhY2i — MohaMed sayed (@msayed999) December 1, 2019

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرات البرج الطالب الذي يدرس في كلية الهندسة وهو يقف وحيداً وبجواره زوار البرج ، وفجأة اعتلى الحاجز الحديدي الموجود أمامه وألقى بنفسه، أثناء محاولة أحد الأشخاص لإنقاذه، ولكنه فشل فى ذلك.

لحظة انتحار طالب كلية الهندسة من اعلى #برج_القاهره … ربنا يرحمه يارب ويغفرله pic.twitter.com/MPQMT96kUS — خليجية نيوز (@khalejianews) December 1, 2019

ووفقاً لوسائل إعلام مصرية ، فقد انتقلت القيادات الأمنية لموقع الحادث وتم التحفظ على جثة المتوفى الذي يدعى “نادر” وأخطرت النيابة لمناظرة الجثة.

الفيديو بتاع انتحار الشاب هو اسوء و أفظع حاجه ممكن الواحد يشوفها بجد ، الفيديو فظيع بكل ما تحمله المعني من كلمه ، حسّيت ان كان عنده فرصه يراجع نفسه اكتر من مره أو كان نفسي يحصل كدا ، بالذات لما لبسه اتعلق في السور ، و لما وقف بص لتحت للحظه ، بس هو كان واخد قراره.#برج_القاهره pic.twitter.com/8XtoiMdzwx — تُقي (@TokaMagdy74) December 1, 2019

وتداول نشطاء نقلا عن أصدقاء نادر وأقاربه كلماته الأخيرة، ونسب عدد من رواد “فيسبوك” رسائل للشاب المنتحر أرسلها إلي الدكتور “أحمد” على موقع “صراحة” لم يظهر اسم الطالب وقال: “السلام عليكم دكتور أحمد أنا طالب في إحدى كليات الهندسة قررت بعد 5 سنين دراسة في الكلية أني وللأسف أنتحر، الدنيا دي كوميدية أوي، إمبارح كنت بتريق علي اللي بينتحروا وعمري ما تخيلت أني في يوم هبقى مكانهم”.

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طريقة تعامل الدكاتره مع الطالب طريقه مستفز بكل معنى الكلمة انك تعمل كل الا انت تقدر عليه هو بكل بساطه متعجبهوش حاجة #برج_القاهرة #طالب_هندسه pic.twitter.com/m8ON569NG3 — ghadaragab (@ghadaragab42574) December 1, 2019

وأضاف الطالب “مش بكلمك عشان ترجعني في قراري ومش هقبل خالص إنك تكلمني، أنا خلاص فكرت في الموضوع بقالي شهور مش هرجع عن قراري دلوقتي، أنا بكلمك عشان توصل للناس إن اللي مش قد الكلية دي ما يدخلهاش وتوعي الناس باللي فيها، الكلية دي خدت مني كل حاجة بالمعنى الحرفي، خدت روحي ونفسي وإيماني وعقلي وكل حاجة”.

وناظرت النيابة جثة الشاب، وتبين وجود انفجار في الرأس وجروح سطحية في الجسم من جراء ارتطام جسده بالأرض من مكان مرتفع.

وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المنتحر لبيان أسباب الوفاة، وموافاة النيابة بنتائج تقرير الصفة التشريحية.

وأفادت تحريات المباحث أن الحادث ليس فيه شبهة جنائية وأنه نتيجة إقدام الطالب على الانتحار من تلقاء نفسه وبسؤال أسرته في محضر الشرطة، أقرت أنه يعاني من حالة نفسية سيئة منذ قرابة 4 أشهر، وقبل الحادث بساعتين غادر المنزل وأخبرهم أنه ذاهب لمقابلة صديقه في مدينة نصر، حتى عرفوا بخبر انتحاره من الشرطة.