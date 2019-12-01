هذه المرة من دبي وليس أبوظبي.. شركة إماراتية تصنع طعاما لليهود وفقا لشريعة ” كاشير” وتقدمه على متن الرحلات الجوية

نشرت وزارة الخارجية الاسرائيلية، فيديو أثار موجة غضب واسعة، بسبب انبطاح عيال زايد “المتواصل”، كاشفة عن وجود شركة إماراتية توفر طعاماً خاصاً لليهود.

وعبر صحفتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” فيديو قالت إنه للوجبات المصنوعة وفقا للشريعة اليهودية، وعلقت عليه قائلة: “شركة إماراتية توفر طعاما خاصا لليهود يتماشى مع شريعتهم “كاشير”. تعمل الشركة على سد احتياجات ركاب الطائرات والسياح اليهود من الطعام الحلال. الفيديو من دبي”.

شركة إماراتية توفر طعاما خاصا لليهود ✡️ يتماشى مع شريعتهم "كاشير". تعمل الشركة على سد احتياجات ركاب الطائرات والسياح اليهود من الطعام الحلال. الفيديو من دبي 🇦🇪 pic.twitter.com/FpsvUkT02b — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 30, 2019

ولم تكن هذه المرة الاولى التي تنشر إسرائيل مثل تلك الصور على صفحتها، بل نقلت عن الحاخام الأمريكي رئيس مؤسسة التفاهم العرقي في نيويورك “مارك شنايدر” تعبيره عن تأثره بالوقوف في “طابور” للحصول على طعام الكوشير في مؤتمر إسلامي أقيم مؤخرا بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.!

شركة "كوشير عربية" في #دبي. يقول الحاخام شنايدر الأمريكي رئيس مؤسسة التفاهم العرقي أنه كان من المؤثر ان يقف في طابور لطعام الكاشير في مؤتمر إسلامي في #ابوظبي بعد انطلاق الشركة لسد احتياجات ركاب الطائرات والسياح اليهود في #الخليج وشكرا للصحفي @itamareichner pic.twitter.com/xIDsyAoXOq — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 13, 2019

وذكر “شنايدر” أن الشركة تهدف إلى سد احتياجات السياح اليهود بعموم دول الخليج، وليس بالإمارات فقط.

ويرتبط الحاخام الأمريكي بعلاقات واسعة ونافذة في الخليج، والعديد من بلدان العالم الإسلامي، وعينه ملك البحرين “حمد بن عيسى آل خليفة” مستشارا خاصا له في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويعمل “شنايدر”، ضمن مهامه بالبحرين، على مساعدة مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في المنامة، إضافة إلى “الحفاظ على الجالية اليهودية في البلاد وتنميتها”.

ويقوم مبدأ الأكل الحلال في اليهودية على الفصل بين منتجات الحليب ومنتجات اللحوم، إذ إن الخلط بينهما حرام استنادا إلى تفسير تلمودي لنص توراتي، إضافة إلى تحريم بعض اللحوم، كلحم الميتة، والحيوان غير المجتر، والذي ليس بحافره مفصل.

ويأتي إطلاق شركة الكوشير في دبي لخدمة السياح اليهود ضمن تواصل مسلسل التطبيع الإماراتي، الذي مثل وصول وفد إسرائيلي إلى أبوظبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، الإثنين، آخر حلقاته.