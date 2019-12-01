الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
الهدهد

رئيس وزراء الكويت يفجر مفاجأة بشأن “المصالحة الخليجية” ويشير لموعدها بربطها بالقمة المقبلة في الرياض

كتب وطن
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أعاد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الحديث عن للواجهة من جديد في تصريحات صحفية لوكالة “الأناضول”.

وقال “الصباح” إن القمة الخليجية المزمع إقامتها بالمملكة العربية السعودية، بعد أيام ستكون “محطة مهمة جدًا للمصالحة الخليجية”.

ومن المقرر أن تُعقد في العاصمة السعودية الرياض في 10 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة السعودية، القمة الخليجية، للعام الثاني على التوالي، بعد استضافتها القمة السابقة.

وكانت أخبار قد رشحت خلال الأيام القليلة الماضية بشأن المصالحة الخليجية، مع توقعات باقتراب إتمامها.

وتلعب دور الوساطة في الأزمة التي اندلعت في 5 يونيو 2017، عندما أعلنت والسعودية والبحرين والإمارات حصارها الجائر ضد قطر بزعم دعمها للإرهاب.

من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني إن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعقدون اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في الرياض الثلاثاء 10 ديسمبر برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

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