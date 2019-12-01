رئيس وزراء الكويت يفجر مفاجأة بشأن “المصالحة الخليجية” ويشير لموعدها بربطها بالقمة المقبلة في الرياض

أعاد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الحديث عن المصالحة الخليجية للواجهة من جديد في تصريحات صحفية لوكالة “الأناضول”.

وقال “الصباح” إن القمة الخليجية المزمع إقامتها بالمملكة العربية السعودية، بعد أيام ستكون “محطة مهمة جدًا للمصالحة الخليجية”.

ومن المقرر أن تُعقد القمة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض في 10 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة السعودية، القمة الخليجية، للعام الثاني على التوالي، بعد استضافتها القمة السابقة.

وكانت أخبار قد رشحت خلال الأيام القليلة الماضية بشأن المصالحة الخليجية، مع توقعات باقتراب إتمامها.

وتلعب الكويت دور الوساطة في الأزمة التي اندلعت في 5 يونيو 2017، عندما أعلنت مصر والسعودية والبحرين والإمارات حصارها الجائر ضد قطر بزعم دعمها للإرهاب.

من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني إن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعقدون اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في الرياض الثلاثاء 10 ديسمبر برئاسة خادم الحرمين الشريفين.