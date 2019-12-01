بعد وصلة رقص وتحرش بالشبان.. نهاية غير سعيدة لفتاتين مخمورتين في “شارع الحب” بالكويت!

ضبط رجال الأمن الكويتي فتاتين بعد ضبطهما مخمورتين في “شارع الحب” .

وبحسب صحيفة “الراي” المحلية، فإنّ إحدى دوريات الأمن العام، وخلال جولة تفقدية على الدائري الثاني (شارع الحب) اشتبه رجالها في سيارة على متنها فتاتان، كانت تسير متعرجة.

وجرى توقيف السيارة وطلب إثبات من فيها، تبيّن أن قائدة المركبة ومرافقتها مواطنتان كانتا في حالة سكر، وعثر بحوزتهما على مادة سائلة تفوح منها رائحة الكحول.

وأشارت إلى أنّهما أحيلتا إلى جهة الاختصاص.