بعد نفاد تذاكر مباراة قطر والإمارات.. جمال ريان يتمنى أن تفوز الإمارات بـ “كأس الخليج” في الدوحة.. لماذا؟

في تغريدة ساخرة لاقت تفاعلا واسعا قال الإعلامي والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، إنه يتمنى أن تفوز الإمارات ببطولة كأس الخليج “خليجي24” المقامة في قطر حاليا لعلها تعوض بعضا من فشل مخططاتها بالمنطقة.

ودون “ريان” في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”أتمنى أن تفوز الإمارات بكأس الخليج علها تعوض بعضًا من فشلها المرير، وسمعتها التي تشوهت بسبب دورها في تمزيق النسيج الاجتماعي للمجتمع الخليجي”

ولاقت تغريدة جمال ريان تفاعلا واسعا من قبل متابعيه الذين استغلوها لفضح سياسات ابن زايد الشيطانية بالمنطقة، ومهاجمة سياسات الإمارات التخريبية في اليمن وليبيا وسوريا وغيرها.

ونفدت تذاكر مباراة قطر والإمارات ضمن كأس خليجي 24 والمقام في الدوحة، والمقرر إقامتها غدا الإثنين في استاد خليفة الدولي.

وقد أعلن الموقع الرسمي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم نفاد جميع تذاكر مباراة الإمارات وقطر في بطولة “خليجي 24”.

ويعيش المنتخب القطري أجواء جيدة بعد الفوز الكبير على اليمن بسداسية نظيفة أول أمس ووصوله إلى المركز الثاني بالمجموعة الأولى، ويسعى لاعبوه إلى تحقيق الفوز وبلوغ الدور القادم.

وبهذه النتيجة حقق العنابي فوزه الأول بالبطولة وعوض عثرة الافتتاح بعد الخسارة أمام العراق، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة جعلته يحتل وصافة المجموعة خلف العراق الذي ضمن رسمياً التأهل للدور نصف النهائي، في المقابل بقى اليمن بلا رصيد وبات أول مودعي البطولة.

فيما يحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، كما أكد الهولندي فان مارفيك مدرب المنتخب الإماراتي لكرة القدم أن مواجهة الغد أمام المنتخب القطري في الجولة الثالثة من خليجي 24 ستكون صعبة لاسيما وأنه سيلعب أمام منتخب يعد الأفضل آسيويا.