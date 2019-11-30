شعبان عبدالرحيم على كرسي متحرك في موسم الرياض
شعبان عبدالرحيم على كرسي متحرك في موسم الرياض
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شاهد| هل أصيب شعبان عبدالرحيم بالشلل بعد ظهوره على كرسي متحرك في “موسم الرياض”؟

كتب وطن
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أثارت مشاركة الفنان الشعبي المصري في إحدى حفلات موسم الرياض بالسعودية على كرسيّ متحرك جدلاً واسعاً، وانتشرت أنباء عن اصابته بالشلل.

لكنّ، شعبان عبد الرحيم، كشف عن أن سبب غنائه جالسًا على كرسي متحرك معاناته من كسر وتركيب مسامير بقدمه، وليس كما قيل اصابته بالشلل.

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وأكد شعبان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”كل يوم“ المذاع علي قناة on e مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن هيئة الترفيه بالسعودية طلبوا منه القدوم، والغناء ضمن حفلات موسم ولكنه رفض بسبب كسر بقدمه، قائلًا ”اتصلوا بيا قولتلهم رجلي مكسورة ومركب مسامير، فقالولي تعال غني وهنجبلك كرسي تقعد عليه“.

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