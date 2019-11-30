صدام حسين
صدام حسين
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كأنه يعيش معنا اليوم.. “شاهد” نبوءة صدام حسين تتحقق وتسجيل صوتي بثته ابنته رغد يشعل مواقع التواصل

كتب وطن
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انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل تسجيلا صوتيا نادرا للرئيس العراقي الراحل ، بثته ابنته رغد يتحدث عن مصير العراق وكأنه يعيش معنا اليوم حيث صدقت نبوءته تماما بشأن التدخلات الإيرانية في العراق.

نشرت على حسابها بتويتر تسجيلا صوتيا لوالدها ورصدته (وطن)، قالت إنه رسالة للعراقيين، وذلك تزامنا مع تزايد حدة المظاهرات المطالبة بإقالة الحكومة وبتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد.

وفي المقطع يهاجم الرئيس الراحل مواليين لطهران قائلا: “كانوا يتصورون أن بإمكانهم أخذكم إلى طهران”.

وأضاف: “يريدون أن يلحقوا العراق كضيعة صغيرة تابعة إلى بلاد فارس، ولكن خيبتم ظنهم وستزيدهم تلقين الدروس التي يستحقونها”.

وامتدت الاحتجاجات الشعبية أول أمس، الخميس، إلى الأنبار التي تمثل ثلث مساحة البلاد، غربا، ونينوى شمالا، لدعم التظاهرات الكبرى في الوسط، والجنوب.

وخرج المئات من المتظاهرين في مدينة الفلوجة، وقضاء هيت، أبرز مدن محافظة الأنبار، غربي العراق، في اعتصام مساند للتظاهرات المستمرة في العاصمة، ومحافظات وسط وجنوب البلاد، وتنديدا بعمليات القتل الجماعي التي طالت المتظاهرين في ذي قار، جنوبي .

وقتل 20 متظاهرا، وأصيب العشرات، إثر الرصاص الحي، بالقرب من مديرية للشرطة في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.

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