“شاهد” مصري قيد زوجته من يديها ورجليها وسكب عليها البنزين ثم أشعل النار فيها حتى ماتت لأنها لا تُنجب!

تناقلت وسائل إعلام مصرية تفاصيل حادث مرعب في مصر، بعدما أقدم زوج على حرق زوجته حتى ماتت بسبب عدم قدرتها على الإنجاب.

وفي التفاصيل شهدت منطقة روض الفرج حادثة بشعة، حيث أقدم أحد الأشخاص يدعى جمال السيد علي أحمد، على إشعال النيران في زوجته آية محمد سيد عبد التواب، ما أدى إلى مصرعها بسبب عدم إنجابها.

وكشف جيران الضحية وأهالي المنطقة تفاصيل الواقعة، وانتشر هاشتاج #ضحية_تعذيب_جوزها، على موقع “فيس بوك”.

وذكر أحد أقارب الضحية أن: “القصة ابتدت من ٣ سنين، لما آية محمد سيد عبد التواب، اتجوزت جمال السيد علي أحمد، وفي نفس العمارة الي متجوزين فيها، ساكنة أم جمال، ولما جمال عرف إن آيه مبتخلفش ابتدي يعايرها هو وأمه، ومكتفاش بكدة وبس، بدأ يضربها و الموضوع تطور أكتر وبدأ في التعذيب لحد ما في يوم ربطها من إيديها ورجليها ورمى عليها سيبرتو وولع فيها”.

وتابع: “وبكل برود سابها بتولع وطلع قعد عند أمه، والناس هي اللي جابت إسعاف وطفت آية، وهو واقف بيتفرج على مراته من البلكونة وهما بيحطوها في عربية الإسعاف، وبعد ما راحت المستشفى توفت بسبب حريق بالرئة ونسبة الحريق ٧٠٪”.

في الجنه ياقلب اختك 😭😭😭💔شير بالله عليكو. لكل الجروبات😭💔#حق_ايه_فين Posted by Totaa Ahmed on Saturday, November 30, 2019

وقال: “آية والدها متوفي ووالدتها مريضة قلب وأخوها كفيف، يعني معندهاش حد يقف قدام واحد معاه فلوس وجايب شهود بفلوس علشان يشهدو إنه معملش كدة ومحامي كبير”.

كما نشر جيران وأقارب الضحية مقاطع فيديو للجنازة، داعين الله لها بالرحمة، وبضرورة محاسبة زوجها، كما رصد مقطع فيديو انهيار والدتها أثناء الاستعداد لتشييع الجثمان.