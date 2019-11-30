“متزعليش لو سبتك”.. نائب مصري يفارق الحياة بعد سماعه هذه الاغنية خلال حفل زفاف ابنته

توفي البرلماني المصري، محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم الجيزة، أثناء حفل زفاف ابنته.

وقال أحد المدعوين لحضور حفل الزفاف، في ساعة متأخرة من يوم أمس الجمعة، إن النائب تعرض فجأة لأزمة قلبية أثناء حفل زفاف ابنته بقاعة القاهرة في فندق نايل ريتز كارلتون بالقاهرة.

وأوضح أنه تم استدعاء الإسعاف، لكن النائب توفي قبل وصول سيارة الإسعاف.

وقالت مصادر مقربة من أسرة العروسين، إن دسوقي سقط على الأرض بعد سماع أغنية الفنان مدحت صالح “متزعليش لو سبتك”، التي أداها مدحت صالح في مسلسل “أبوالعروسة”.

وأضافت أن النائب سقط عند سماعه “ده لو لقيتي دموع في عيني عشان هتمشي وتسيبني”، وجرى نقله بعدها لمستشفى السلام بمنطقة الزمالك، وتبين وفاته.

وحضر الحفل عدد من أعضاء مجلس النواب ووكيلي المجلس وأمين عام المجلس وعددا كبيرا من أقارب العروسين.

وتواجد في حفل الزفاف العديد من رجال الأعمال والمسؤولين والسياسيين، وإثر الحادث اضطرت أسرة العروسين لإلغاء الحفل.