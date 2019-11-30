“تقنية جديدة” أرعبت قادة الجيش السعودي.. “شاهد” فيديو مسرب للحظة سقوط طائرة “الأباتشي” السعودية بصاروخ حوثي

بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها خبر إسقاط الحوثيين لطائرة عسكرية سعودية من نوع “أباتشي”، نشرت جماعة الحوثي اليمنية فيديو للحظة استهداف الطائرة بصاروخ أرض جو موجه بتقنية جديدة توعدوا بكشف تفاصيلها لاحقا.

قناة “المسيرة” الناطقة باسم الحوثيين، بثت مشاهد لإسقاط طائرة الاباتشي السعودية قبالة منطقة عسير السعودية على الحدود مع اليمن.

مشاهد لإسقاط طائرة أباتشي سعودية بصاروخ أرض جو في مجازة عسير 30-11-2019 pic.twitter.com/ajxAjCTntb — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 30, 2019

وأظهر الفيديو لحظات إسقاط الطائرة التي أعلن الحوثيون، أمس، أنهم استهدفوها بصاروخ أرض جو “بتقنية جديدة” سيتم الكشف عنها لاحقاً، ومقتل طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحتراقها بالكامل.

1.. بفضل من الله تعالى الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة اباتشي سعودية بصاروخ ارض جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقا .

وقد تم إسقاطها صباح اليوم في منطقة مجازة قبالة عسير اثناء قيامها باعمال عدائية ومصرع طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقت بالكامل . — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 29, 2019

وغرد أمس المتحدث باسم ​القوات المسلحة​ اليمنية، العميد يحيى سريع، على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلا: “الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط ​طائرة​ أباتشي سعودية ب​صاروخ​ أرض جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقا، وقد تم إسقاطها صباح اليوم في منطقة مجازة قبالة عسير، أثناء قيامها بأعمال عدائية ومقتل طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقت بالكامل”.

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من وصول العشرات من الأسرى الحوثيين الذين أفرجت السعودية، عنهم إلى العاصمة اليمنية صنعاء أمس الخميس، حيث قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي نقلت المحتجزين من السعودية إلى اليمن إنه تم نقل 128 شخصا إلى صنعاء. كما كانت أنباء سابقة قد أشارت إلى وجود مفاوضات بين السعودية والحوثيين بشأن إنهاء الحرب في اليمن.

وكان مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن، قد أعلن أمس الخميس، أن هجمات جديدة تسببت في مقتل المزيد من المدنيين في محافظة صعدة، شمالي اليمن.

وأضاف المكتب، في بيان أن “تقارير أولية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة مدنيين وجرح 22 آخرين، من بينهم أربعة أطفال وامرأة، خلال هجوم وقع (أول) أمس الأربعاء، على سوق الرقو في مديرية منبه في صعدة”.