“راعي الفتنة” حمد المزروعي ينفث سمومه ضد السلطنة ثم يوجه التهنئة: مبروك منتخب عُمان!

شن عُمانيون بموقع التواصل تويتر هجوما عنيفا على المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي، بعد نشره تغريدة هنأ فيها المنتخب العُماني بفوزه على نظيره الكويتي بثنائية في المباراة التي جمعتهما اليوم في الدوحة ببطولة “خليجي24”.

ونشر “المزروعي” الذي ينفس سمومه ضد السلطنة ليل نهار تغريدة على حسابه بتويتر، ودون مباركا للمنتخب العماني فوزه:”مبروك منتخب عمان وهارد لك الكويت”

مبروك منتخب عمان وهارد لك الكويت … — حمد المزروعي (@uae_3G) November 30, 2019

التغريدة التي عرضته لهجوم عنيف من قبل العُمانيين، الذين استنكروا تحريضه على السلطنة خلال الفترة الماضية وشيطنتها ومحاولة ضرب السياحة فيها بنشر الأكاذيب وبعد هذا كله يهنئ العُمانيين وكأن شيئا لم يكن.

يشار إلى أن حساب “الشاهين” العُماني الشهير سبق أن شن، هجوما عنيفا على كتائب الذباب الإلكتروني في الإمارات، وكشف عن حسابات وهمية يديرها المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي في الخفاء للإساءة للسلطنة.

ويتعمد المغرد البذيء حمد المزروعي نشر الافتراءات والأكاذيب ضد سلطنة لشيطنتها، بسبب موقف السلطنة من الأزمة الخليجية واختيارها جانب الحياد وهو ما أغضب “مبز ومبس”

وكان آخر ما نشره المزروعي للإساءة للسلطنة هو نشر إشاعة وإدعائه انتشار الحمى القلاعية بصلالة لضرب موسم السياحة هناك.

كما يعيد المزروعي إعادة نشر أي تغريدات مسيئة للسلطنة أو تشمل أخبار سلبية عنها على حسابه بتويتر، فضلا عن الحسابات الوهمية التي يديرها للطعن في القيادة العُمانية ونشر الأكاذيب.

وحقق منتخب عمان، فوزه الأول في كأس الخليج العربي «خليجي 24»، على حساب الكويت بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الأول .

سجل عمان عبدالعزيز المقبالي هدف المنتخب العماني في الدقيقتين 16، 32 من ركلتي جزاءـ، فيما أحرز يوسف ناصر هدف الكويت في الدقيقة 78.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب العماني إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، فيما توقف رصيد الكويت عند 3 نقاط في الوصافة، بانتظار ما ستسفر عنه مباراة السعودية والبحرين.