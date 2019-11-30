جمال ريان: شعوب الخليج لن تنسى مساعي سلطنة عُمان لإنهاء الأزمة الخليجية والسيسي الرابح الأكبر من الوضع الحالي

أكد الإعلامي البارز والمذيع المعروف بقناة “الجزيرة” جمال ريان على دور سلطنة عُمان والكويت في السعي لإنهاء الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الثالث، مشيرا إلى أن الشعوب العربية لن تنسى من سعى للصلح وكذلك لن تنسى من سعى لإجهاض مساعي المصالحة.

وقال “ريان” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”لن تنسى شعوب الخليج مساعي أمير الكويت وسلطان عمان لإنهاء الأزمة الخليجية، ولن تنسى من أجهضها”

وشدد على أن كل يوم يمر على استمرار الأزمة الخليجية مخصوم من النسيج والوجدان الاجتماعي للمجتمع الخليجي.

كل يوم يمر على استمرار الازمة الخليجية ، مخصوم من النسيج والوجدان الاجتماعي للمجتمع الخليجي ، وسوف سيأتي يوم قريب تندم فيه السعودية على طأطأتها وانصياعها وراء ابوظبي في مؤامرة تفتيت الشعوب الخليجية ، تذكروا كلامي هذا #الخليج #السعودية #الامارات #قطر #عمان #البحرين #الكويت pic.twitter.com/Prg2zqZ53u — جمال ريان (@jamalrayyan) November 30, 2019

وأضاف مذيع الجزيرة:”وسوف سيأتي يوم قريب تندم فيه السعودية على طأطأتها وانصياعها وراء ابوظبي في مؤامرة تفتيت الشعوب الخليجية”

ولفت ريان في تغريدة أخرى إلى أن رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي هو أكبر المستفيدين والرابح الأول من وراء هذا الوضع المتأزم في الخليج.

وكان المغرد الإماراتي المثير للجدل، حمد المزروعي، قال في تغريدة إن مقاطعة قطر “باقية”، وذلك بعد أنباء عن اقتراب مصالحة خليجية، بعضها صادر عن شخصيات إماراتية، أبرزها الأكاديمي عبدالخالق عبدالله الذي قال إن مشاركة دول الحصار في بطولة “خليجي 24” في قطر تعني انتهاء المقاطعة.

من جهته قال المدير السابق لقناء الجزيرة، ياسر أبو هلالة، إن تغريدة المزروعي تريد إظهار أن قطر تستجدي المصالحة، وهو الأمر غير الصحيح.

وقبل يومين قال حساب إماراتي على تويتر، يعرف نفسه بأنه ضابط في الأمن، إن زيارة وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى الرياض، الشهر الماضي، غير صحيحة، ومسربة للصحافة الأمريكية بسبب رفض الإمارات المصالحة الجزئية بين السعودية وقطر.

ولفت إلى أن زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى الإمارات تأتي في إطار إقناع الأخيرة بمصالحة جزئية، الأمر الذي يرفضه ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة رويترز للأنباء تأكيد مصادر سياسية زيارة غير معلنة قام بها وزير الخارجية القطري إلى العاصمة السعودية الرياض، في ما اعتبرته “مؤشرا على قرب انحسار الأزمة الخليجية”.

ونقلت الوكالة عن مصدرين قولهما، إن الزيارة جرت في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، فيما قال أحد المصدرين إن وزير الخارجية “التقى بمسؤولين سعوديين بارزين الشهر الماضي، وهي الزيارة الأرفع منذ أيار/ مايو، عندما حضر رئيس الوزراء القطري القمة العربية في مكة”.

وتضيف الوكالة أنه لم يتضح ما إن كانت الزيارة “شملت لقاء مباشرا مع الحاكم الفعلي للمملكة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.