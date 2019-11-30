الكاتب البحريني محمد البشري يتطاول على الشعب الكويتي ورموزه
الكاتب البحريني محمد البشري يتطاول على الشعب الكويتي ورموزه
الهدهد

بعد فضح “وطن” لتطاوله على الكويت ورموزها ووصفهم بـ”الشحادين”.. الكاتب البحريني محمد البشري في ورطة

كتب وطن
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أفادت صحيفة “المجلس” الإلكترونية الكويتية أنّ البحرين ستتخذ اجراءات قانونية تجاه شخص أساء إلى بمقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إشارةٍ إلى الكاتب البحريني محمد البشري .

وكانت “وطن” نشرت أمس الجمعة، عن تطاول “البشري” على الشعب الكويتي ورموزه؛ بسبب حياد دولة الكويت في أزمة الخليج وحصار دولة .

شاهد/ي أيضاً: الكاتب البحريني محمد البشري يتطاول على الشعب الكويتي ويصفهم بـ”الشحادين” لدى قطر.

وتداول ناشطون بموقع “تويتر” فيديو لـ”البشري” وصف فيه الكويتيين بالمرتزقة والباحثين عن المال، وأنّهم “شحادين” لدى قطر.كما ادّعى

كما وصف الكويتيين بـِ”خوارج الخليج”.على حدّ تعبيره

ودافع عن فعاليات “موسم ” وما صاحبها من مشاهد تحرّش ورقص واختلاط، وهاجم الكويتيين الذين ينتقدون ما يحدث في .

ومعروف أنّ أمير الكويت يقوم بدور الوساطة بعدما قطعت ثلاث دول خليجية، هي السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى ، العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية وحركة النقل مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

ولعبت الكويت دور الوسيط في الخلاف، لكنّها لم تنجح في رأب الصدع بين الدول المتخاصمة.

وتقام هذه الأيام في دولة قطر بطولة خليجي24 بمشاركة دول الحصار التي تراجعت عن مقاطعة البطولة، فيما رحب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال الافتتاح باسم القطريين بجميع المشاركين والحضور.

يأتي ذلك بينما يقود الإعلام الإماراتي حملةً ضدّ دولة قطر، يتصدّرها المغرّد البذيء حمد المزروعي، وصلت حدّ الطعن في عرض والدة أمير قطر الشيخة موزا المسند، وذلك لإفشال المصالحة مع السعودية، والتي أشارت إليها تقارير إخبارية خلال الأيام القليلة الماضية.

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