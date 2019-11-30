دكتورة خلود
دكتورة خلود
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الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود مصدومة مما فعله منتخب عمان بمنتخب الكويت .. ماذا قالت؟

كتب وطن
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حضرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود وزوجها مباراة منتخب بلادها مع منتخب مساء السبت في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة والتي انتهت لصالح الأحمر العماني بهدفين لهدف.

واعتبرت ما حدث للمنتخب الكويتي في اللقاء “ظلماً” -حسب رأيها-.

وقالت إنها قبل المباراة كانت تتوقع فوز المنتخب الكويتي بنتيجة 3-0.

وعبّرت عن صدمتها من تسجيل المنتخب العُماني هدفين في الشوط الأول من عُمر المباراة، مضيفةً: “إحنا راضين بجول واحد .. ونسونا”.

وانتزع بهذا الفوز الأحمر العماني صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط فيما توقف الأزرق عند النقطة 3 في وصافة المجموعة بانتظار ما ستسفر عنه مباراة البحرين الذي يمتلك نقطة واحده أمام الذي يدخل مباراة اليوم بسجل خال من النقاط.

وسجل لعمان عبد العزيز المقبالي 16، 32 من ركلتي جزاء ويوسف ناصر للكويت 78.

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