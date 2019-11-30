“شاهد” التائهون في الأرض حولوا أسواق السعودية لـ”مكب نفايات” وأغرقوها بـ”تبغ مغشوش” بعد منع بيعه داخل الإمارات

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية موجة غضب كبيرة عبر وسم “#الدخان_الجديد_مغشوش”، بعد تأكيد العديد من المدخنين أن صفقة تبغ جديدة مغشوشة أغرقت أسواق المملكة مصدرها الإمارات.

وعبر الوسم تداول النشطاء عددا من المقاطع المصورة التي توثق شهادات المستهلكين لعبوات التبغ الجديدة، إذ قالوا إن المنتج المطروح في الأسواق حاليا دخان مغشوش ولم يعد بنفس جودته السابقة.

#الدخان_الجديد_مغشوش3

المارلبورو لللي في السوق مضروب واسوء من الجديد

اي دخان يبدا الكود ب 62 هذا مايسوى ريال

اللي كود 28 اصلي وغير متوفر



زملائي المدخنين انتبهو

😁😄😁 pic.twitter.com/S7C1Yjsdsx — Abdullah (@kasbers) November 30, 2019

#الدخان_الجديد_مغشوش3



واضح ان صفقة الدخان وراها هامور 🚔 pic.twitter.com/V5dLuGNtDd — فارس التركي (@farisalturkii10) November 30, 2019

وأكد آخرون أن هذه الصفقة مصدرها الإمارات حيث يصنع هذا التبغ بآلات وطاقم صيني كامل ويعتبر من أردء أنواع التبغ ويمنع بيعه داخل الإمارات لرداءته.

المنتج اماراتي

ويصنع بآلات وطاقم صيني كامل ويعتبر من اردى انواع التبغ وتكلفة الباكيت 75 هلله فقط

ويمنع بيعه داخل الإمارات لردائته

وتقدرون تتاكدون من أي اماراتي عن هالشي

رقم الباركود يثبت بانه اماراتي

#الدخان_الجديد_مغشوش3 pic.twitter.com/Eqd6O0oMVy — ‏مستر (@rr_20443540) November 30, 2019

وفي مقطع مصور متداول مع الهاشتاغ، يظهر مواطن يقارن بين العبوة الجديدة والأخرى القديمة، وأوضح: “العلبة القديمة كان يدون عليها تاريخ الإنتاج ونسب النيكوتين وبلد الصنع لكن في العبوة الموحدة لا توجد كل هذه البيانات”.

وتابع: “لا تعلم لو وضعوا في هذه السجائر دمن غنم أو نشارة خشب أو سم هاري”.

وأضاف المواطن أنه “عادة لا يدخل أي منتج للبلد إلا بتاريخ إنتاج”، وأشار إلى العبوة الجديدة قائلا: “هذا جاي من برة ما عليه تاريخ إنتاج، فين البلدية، فمن المفترض أن تصادر كل هذه العبوات”.

من جانبها، أكدت وزارة التجارة السعودية، الجمعة، عدم مسؤوليتها عن التبغ الجديد المتداول في الأسواق، وقالت إنه مسؤولية واختصاص وزارة الصحة وهيئة الدواء والغذاء.

#الدخان_الجديد_مغشوش3

وزير الصحة كان يبشرنا بالدخان الجديد

ويوم نزل السوق والناس اشتكوا منه قال مالي دخل هذا شغل هيئة الغذاء والدواء.

أجل ليش كنت تسوي دعاية له pic.twitter.com/oZj7AViise — رضوان الزهراني (@Rrskrr2000) November 30, 2019

وأضافت الوزارة أن هذا الدخان مجهول المصدر، ولا يتضمن تاريخ صلاحية، ويجب تحذير الأطفال منه، وقالت إن مكافحته يجب أن تكون بالطرق العلمية.

والسبت، أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية بيانا قالت فيه إن منتجات التبغ المستوردة إلى المملكة سليمة ومطابقة للتراكيز المحددة من النيكوتن والقطران وأول أكسيد الكربون.

توضيح من #الغذاء_والدواء حول خلو منتجات التبغ الجديدة من المواد المغشوشة. pic.twitter.com/EqhVxoSs1p — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) November 30, 2019

وبين الجد والسخرية، وصل عدد التغريدات على توتير في المملكة حول الدخان الجديد إلى آلاف​.

وابووياااااااا اطحن هذا الحطب وشكل لي خليه اثنين ملبورو و واحد ديفدوف



#الدخان_الجديد_مغشوش3 pic.twitter.com/KPPAvGBUS4 — ‏مستر (@rr_20443540) November 30, 2019

#الدخان_الجديد_مغشوش3 تتوقعون يكفيني لين تنتهي المشكله ولا اروح ازيد !؟ pic.twitter.com/sNSRXUPbuP — يوسف بن عواض (@yousef90527632) November 30, 2019

واستنكر بعض المغردين صمت السلطات عن نفي أو تأكيد وجود الدخان المغشوش في السوق المحلي.

اقنعوني أن كل هالزقاير مصدرها من شركاتها الأم لكل زقاره واقنعكم أن الفيل يطير.. كل الزقاير الثلاث ورقه وحده وطباعه وحده ومن مصدر واحد مضروب.. كلها نفس الكتابه والخط



#الدخان_الجديد_مغشوش3 pic.twitter.com/jtz4Q9xcyu — ‏مستر (@rr_20443540) November 30, 2019