“شاهد” التائهون في الأرض حولوا أسواق السعودية لـ”مكب نفايات” وأغرقوها بـ”تبغ مغشوش” بعد منع بيعه داخل الإمارات

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية موجة غضب كبيرة عبر وسم “#الدخان_الجديد_مغشوش”، بعد تأكيد العديد من المدخنين أن صفقة تبغ جديدة مغشوشة أغرقت أسواق المملكة مصدرها الإمارات.
وعبر الوسم تداول النشطاء عددا من المقاطع المصورة التي توثق شهادات المستهلكين لعبوات التبغ الجديدة، إذ قالوا إن المنتج المطروح في الأسواق حاليا دخان مغشوش ولم يعد بنفس جودته السابقة.
وأكد آخرون أن هذه الصفقة مصدرها الإمارات حيث يصنع هذا التبغ بآلات وطاقم صيني كامل ويعتبر من أردء أنواع التبغ ويمنع بيعه داخل الإمارات لرداءته.
وفي مقطع مصور متداول مع الهاشتاغ، يظهر مواطن يقارن بين العبوة الجديدة والأخرى القديمة، وأوضح: “العلبة القديمة كان يدون عليها تاريخ الإنتاج ونسب النيكوتين وبلد الصنع لكن في العبوة الموحدة لا توجد كل هذه البيانات”.
وتابع: “لا تعلم لو وضعوا في هذه السجائر دمن غنم أو نشارة خشب أو سم هاري”.
وأضاف المواطن أنه “عادة لا يدخل أي منتج للبلد إلا بتاريخ إنتاج”، وأشار إلى العبوة الجديدة قائلا: “هذا جاي من برة ما عليه تاريخ إنتاج، فين البلدية، فمن المفترض أن تصادر كل هذه العبوات”.
من جانبها، أكدت وزارة التجارة السعودية، الجمعة، عدم مسؤوليتها عن التبغ الجديد المتداول في الأسواق، وقالت إنه مسؤولية واختصاص وزارة الصحة وهيئة الدواء والغذاء.
وأضافت الوزارة أن هذا الدخان مجهول المصدر، ولا يتضمن تاريخ صلاحية، ويجب تحذير الأطفال منه، وقالت إن مكافحته يجب أن تكون بالطرق العلمية.
والسبت، أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية بيانا قالت فيه إن منتجات التبغ المستوردة إلى المملكة سليمة ومطابقة للتراكيز المحددة من النيكوتن والقطران وأول أكسيد الكربون.
وبين الجد والسخرية، وصل عدد التغريدات على توتير في المملكة حول الدخان الجديد إلى آلاف.
واستنكر بعض المغردين صمت السلطات عن نفي أو تأكيد وجود الدخان المغشوش في السوق المحلي.