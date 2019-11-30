الإعلامي القطري البارز جابر الحرمي ينشر فيديو لما فعلته الجماهير الكويتية والعُمانية معاً ويعلّق

نشر الإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي عبر حسابه في “تويتر”، فيديو يُظهر أجواءً احتفاليّة شارك فيها الجمهور الكويتي شقيقه الجمهور العُماني احتفالات الفوز أمس السبت.
وعلّق “الحرمي” على الفيديو قائلاً: “ما أجمل هذا المشهد .. وما أجمل هذه الروح ..الجمهور الكويتي يشارك أشقائه الجمهور العُماني احتفالات الفوز ..”.
وأضاف: “صورة ناصعة البياض للُحمة والأخوّة الخليجية .. الجميع فائز في خليجي24”.
وأكد أنّ دولة قطر جمعت هذه الشعوب على الحب والمودة والألفة .
وانتهت مباراة المنتخب العماني مع شقيقه الكويتي لصالح الأحمر العماني بهدفين مقابل هدف.
وسجل لعمان عبد العزيز المقبالي 16، 32 من ركلتي جزاء ويوسف ناصر للكويت 78.
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