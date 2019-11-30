الجمهور العماني
الجمهور العماني
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الإعلامي القطري البارز جابر الحرمي ينشر فيديو لما فعلته الجماهير الكويتية والعُمانية معاً ويعلّق

كتب وطن
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نشر الإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي عبر حسابه في “تويتر”، فيديو يُظهر أجواءً احتفاليّة شارك فيها شقيقه الجمهور العُماني احتفالات الفوز أمس السبت.

وعلّق “الحرمي” على الفيديو قائلاً: “ما أجمل هذا المشهد .. وما أجمل هذه الروح ..الجمهور الكويتي يشارك أشقائه الجمهور العُماني احتفالات الفوز ..”.

وأضاف: “صورة ناصعة البياض للُحمة والأخوّة الخليجية .. الجميع فائز في خليجي24”.

وأكد أنّ دولة جمعت هذه الشعوب على الحب والمودة والألفة .

وانتهت مباراة المنتخب العماني مع شقيقه الكويتي لصالح الأحمر العماني بهدفين مقابل هدف.

وسجل لعمان عبد العزيز المقبالي 16، 32 من ركلتي جزاء ويوسف ناصر للكويت 78.

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