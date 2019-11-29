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حياتنا

واقعة صادمة.. شاب وفتاة يموتان بعد سقوطهما من الطابق 5 أثناء ممارسة الرذيلة في هذه الدولة!

كتب وطن
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اهتزت منطقة “تامنصورت” المغربية، على وقع واقعة صادمة بعد العثور على قرب ورشة بناء.

وتواصل الشرطة تحرياتها لكشف لغز مصرع الفتاة والشاب العشريني الذي كان برفقتها إثر سقوطهما من فوق سطح العمارة، وذلك بالاستماع إلى مسؤولي الورش، وعمال البناء، لمعرفة تفاصيل الحادث.

في المقابل، فجرت الواقعة تساؤلات عدة حول إن كان الأمر يتعلق الأمر بحادث عرضي أم جريمة قتل بعد ضبطهما.وفق صحف محلية

وألمح رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشاب والفتاة كانا يمارسان ، أعلى العمارة ويبدو أن أحداً ضبطهما فقام بالتخلص منهما.

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