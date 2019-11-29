Galleryحياتنا

شاهد| هكذا افترس أسود الرافدين “عيال زايد” على أرض الدوحة وتصّدروا المجموعة الأولى في “خليجي 24”

كتب وطن
0

افترس أسود الرافدين منتخب ، نظيره منتخب الإمارات، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد خليفة الدولي، ضمن الجولة الثانية لبطولة “خليجي 24”.

وبهذا الفوز تصدر المنتخب العراقي، المجموعة الأولى في “خليجي 24″، بعد وصوله إلى 6 نقاط، فيما فقد المنتخب الإماراتي القمة، وتراجع إلى المركز الثالث مؤقتاً، بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط.

وأحرز هدفي العراق كل من علاء عباس في الدقيقة 6، وعلاء عبد الزهرة في الدقيقة 37، وتصدى محمد الشامسي، حارس الإمارات، لركلة جزاء سددها علي عدنان في الدقيقة 83.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“شاهد” عشائر العراق تتحدى الحكومة وتخرج لحماية المتظاهرين من بطش…

الهدهد

“هذه دولة قطر دولة الكرامة والفخر”.. “شاهد” هذا ما فعلته…

الهدهد

“أكلناهم هم هم”.. “شاهد” لاعبو منتخب العراق يشمتون بإصابة…

الهدهد

المرتزق أمجد طه يشمت بإصابة لاعب المنتخب القطري بسام الراوي ويتطاول على أمير قطر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.