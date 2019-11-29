شاهد| ليلة قطريّة بامتياز ونواح ولطم في الإمارات .. والوعد يوم الإثنين بالدوحة

في ليلةٍ قطرية بامتياز، اكتسح منتخب قطر نظيره منتخب اليمن بسداسية نظيفة في المباراة التي أقيمت على استاد خليفة الدولي مساء الجمعة، في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ببطولة “خليجي24”.



سجل أهداف قطر عبد الكريم حسن “هاتريك” في الدقائق 29 و37 و72 من ضربة جزاء، والمعز علي وعبد الله الأحرق وأكرم عفيف في الدقائق 57 و95 و91، على الترتيب.



وبهذه النتيجة حصد المنتخب القطري أول 3 نقاط له في البطولة، ليحتل المركز الثاني خلف العراق المتأهل لنصف النهائي، ليجدد العنابي حظوظه في التأهل، بينما بقي اليمن بلا رصيد من النقاط.

📸#منتخب_قطر يكتسح #منتخب_اليمن بسداسية نظيفة في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الجمعة على استاد خليفة الدولي بالدوحة، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة #خليجي24 .#أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع#قطر_اليمن pic.twitter.com/L8q3lzErDi — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) November 29, 2019

وسيلتقي منتخب قطر صاحب الارض والجمهور، بمنتخب الامارات الذي تلقى هزيمة مساء الجمعة من اسود الرافدين منتخب العراق بهدفين نظيفين.

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وأحرز هدفي العراق كل من علاء عباس في الدقيقة 6، وعلاء عبد الزهرة في الدقيقة 37، وتصدى محمد الشامسي، حارس الإمارات، لركلة جزاء سددها علي عدنان في الدقيقة 83.

وبهذا الفوز تصدر المنتخب العراقي، المجموعة الأولى في “خليجي 24″، بعد وصوله إلى 6 نقاط، فيما فقد المنتخب الإماراتي القمة، وتراجع إلى المركز الثالث مؤقتاً، بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط.