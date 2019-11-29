مصرع عروس سعودية ليلة زفافها - توضيحية
مصرع عروس سعودية ليلة زفافها - توضيحية
حياتنا

ليلة دخلة لعروس سعودية تتحوّل إلى مأساة .. هذا ما حصل!

كتب وطن
0

انقلب حفل زفاف في العاصمة الى مأتم بعدما خطف مروّع فرحة أسرة بزفاف ابنتهم.

وتوفيت في الحادث الذي وقع في مدينة الافلاج بمنطقة الرياض، العروس وثلاثة من افراد اسرتها هم شقيقتهما ووالدتهما وإحدى حفيدات الأسرة، فيم اصيب رجلان.

وكتب الداعية السعودي عبدالهادي العرجاني على “تويتر”: ” فُجعنا ليلة البارحة بوفاة إمرأة صالحة وابنتيها وحفيدتها وكانت هذه الليلة هي ليلة زفاف إحدى بناتها المتوفين معها فأصبحت ليلة الزفاف هي أول ليلة في القبر فنسأل الله الرحيم الغفور أن يتقبلهم بقبول حسن وأن يجبر مصاب أهليهم ويبدلهم دار خير من دارهم وأزواج خير من أزواجهم”.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

يُكشف لأوّل مرّة.. عادل الجبير “ترجّى” لقاء وزير الدفاع القطري سراً في…

الهدهد

فيديو صادم من السعودية العظمى ونتاج الانفتاح.. نساء يشربن الخمر في حديقة عامة!

الهدهد

ضابط إماراتي يفضح دولته بعد تسريبها الخبر الكاذب عن زيارة وزير خارجية قطر للسعودية

الهدهد

بينما يلهو محمد بن سلمان في أبوظبي .. الحوثيون يُسقطون طائرة سعودية ومقتل طاقمها…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.