كاتب بحريني يمتثل لأوامر ملكه ويسبّ الشعب الكويتي ورموزه ويصفهم بـ”الشحادين”!

تطاول الكاتب البحريني محمد البشري على الشعب الكويتي ورموزه؛ بسبب حياد دولة الكويت في أزمة الخليج وحصار دولة قطر.



وتداول ناشطون بموقع “تويتر” فيديو لـ”البشري” وصف فيه الكويتيين بالمرتزقة والباحثين عن المال، وأنّهم “شحادين” لدى قطر.كما ادّعى



كما وصف الكويتيين بـِ”خوارج الخليج”.على حدّ تعبيره



ودافع عن فعاليات “موسم الرياض” وما صاحبها من مشاهد تحرّش ورقص واختلاط، وهاجم الكويتيين الذين ينتقدون ما يحدث في السعودية.

وقال مغرّدون إن هذا الهجوم على دولة الكويت، جاء بتعليمات من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس جهاز الأمن الوطني البحريني.

#الكويت_السعودية

بتعليمات من الملك حمد بن عيسى آل خليفة تم توجيه وبأخذ النصيحه الرئيس

اللواء / عادل خليفة حمد الفاضل رئيس جهاز الأمن الوطني البحرين



تم تكليف 👇🇧🇭

الكاتب البحريني محمد البشري

بالتطاول على رموز وشعب الكويت بسبب حياد دولة الكويت من أزمه الخليج وحصار دولة قطر pic.twitter.com/502065r70X — ساهوب العنقري (@Sahop12) November 28, 2019

ومعروف أنّ أمير الكويت يقوم بدور الوساطة بعدما قطعت ثلاث دول خليجية، هي السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية وحركة النقل مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

ولعبت الكويت دور الوسيط في الخلاف، لكنّها لم تنجح في رأب الصدع بين الدول المتخاصمة.

وتقام هذه الأيام في دولة قطر بطولة خليجي24 بمشاركة دول الحصار التي تراجعت عن مقاطعة البطولة، فيما رحب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال حفل الافتتاح باسم القطريين بجميع المشاركين والحضور.

يأتي ذلك بينما يقود الاعلام الاماراتي حملةً ضدّ دولة قطر، يتصدّرها المغرّد البذيء حمد المزروعي، وصلت حدّ الطعن في عرض والدة أمير قطر الشيخة موزا المسند، وذلك لإفشال المصالحة التي مع السعودية، والتي أشارت إليها تقارير إخبارية خلال الأيام القليلة الماضية.