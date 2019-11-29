الخطوط الجوية القطرية
الخطوط الجوية القطرية
حياتنا

قائد إحدى طائرات الخطوط الجوية القطرية يطرد “فاشينست” مشهور من الطائرة لهذا السبب

كتب وطن
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طرد قائد إحدى طائرات ” مشهور من الطائرة قبل إقلاعها، بعدما لاحظت المضيفة أنه بحالة غير طبيعية.

ووفقاً لما أوردته صحيفة “الراي” الكويتية، فإنّ إحدى المضيفات وخلال مرورها من أمام الـ” فاشينست”، لاحظت أنه بحالة غير طبيعية ولفت انتباهها أن في يده سيجارة إلكترونية، فما كان منها إلا أن توجهت إلى قائد الطائرة وأبلغته بما رأته.

وقرر الكابتن إيقاف الرحلة، واتخذ قراراً بإنزال “الفاشينست” وأمتعته من الطائرة، فتم إبلاغ الأخير بالقرار الذي لم يعجبه وراح يعترض، وحاول الاتصال بمسؤولين كبار في ، ناقلاً لهم الورطة التي وقع بها.

وتفاجأ الـ”الفاشينست” بردودهم الموحدة الرافضة للتدخل، احتراماً للقانون، لا سيما لوائح قانون الطيران المدني، وشروط النقل التابعة لـ”القطرية” .

أمام هذا المشهد، وجد “الفاشينست” (ي) نفسه خارج الطائرة، “محمّلاً” بأثقال من خيبات الأمل، وبدلاً من الوصول إلى وجهته، وجد نفسه في مكتب أمن المطار للتحقيق معه.

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