فيديو صادم من السعودية العظمى ونتاج الانفتاح.. نساء يشربن الخمر في حديقة عامة!

نشر الكاتب السعودي، تركي الشلهوب فيديو صادم من السعودية في ظلّ حكم ولي العهد محمد بن سلمان.

ويُظهر الفيديو نساء يشربنَ الخمر في حديقة عامة. فيما علّق “الشلهوب” بالقول: “مؤسف ما وصل إليه حال بلاد الحرمين !! “.

نساء يشربنَ الخمر في حديقة عامة !!!

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مؤسف ما وصل إليه حال #بلاد_الحرمين !! pic.twitter.com/mwI2o0kSjv — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 28, 2019

وعبّر مغرّدون عن غضبهم من انتشار هذه الحوادث في السعودية، منذ أن أعطى “بن سلمان” كامل الصلاحية لهيئة الترفيه التي يرأسها تركي آل الشيخ، لإقامة فعاليات “ترفيه” غلب عليها مشاهد الاختلاط والتحرش، وغيره من الأمور التي كانت في يومٍ من الأيام من المحرمات في المجتمع السعودي.

كنت اشوفهم بالسفر يشربو لغايه مايسكرو وشفتهم بالسعوديه كمان ومهما نصحت ولا كاني اتكلم الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به — Nana (@101Lara123) November 28, 2019

بلاد الحرمين الى اين

لا حول ولا قوة الا بالله اللهم ردنا اليك ردا جميلا — anwr (@anwr90299244) November 28, 2019

حسبنا الله ونعم الوكيل …اقسم بأننا نشهد الان وبكل مايحدث علامات قرب الساعة — محمد محسن اليمني (@hmodee2020) November 28, 2019

اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون — Hanoo Ashour (@ashour_hanoo) November 28, 2019

ورغم التعليقات الغاضبة الا أن البعض قال إن الفيديو قديم، فيما ذكر آخرو أنه ليس في السعودية.