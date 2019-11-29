فتاة تشرب الخمر - توضيحية
فتاة تشرب الخمر - توضيحية
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فيديو صادم من السعودية العظمى ونتاج الانفتاح.. نساء يشربن الخمر في حديقة عامة!

كتب وطن
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نشر الكاتب السعودي، تركي الشلهوب فيديو صادم من في ظلّ حكم ولي العهد محمد بن سلمان.

ويُظهر الفيديو نساء يشربنَ الخمر في حديقة عامة. فيما علّق “الشلهوب” بالقول: “مؤسف ما وصل إليه حال بلاد الحرمين !! “.

وعبّر مغرّدون عن غضبهم من انتشار هذه الحوادث في السعودية، منذ أن أعطى “بن سلمان” كامل الصلاحية لهيئة الترفيه التي يرأسها تركي آل الشيخ، لإقامة فعاليات “ترفيه” غلب عليها مشاهد الاختلاط والتحرش، وغيره من الأمور التي كانت في يومٍ من الأيام من المحرمات في المجتمع السعودي.

ورغم التعليقات الغاضبة الا أن البعض قال إن الفيديو قديم، فيما ذكر آخرو أنه ليس في السعودية. 

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