ضابط إماراتي يفضح دولته بعد تسريبها الخبر الكاذب عن زيارة وزير خارجية قطر للسعودية

كشف ضابط في جهاز الأمن الإماراتي، حقيقة الخبر الذي نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، عن ما قالت إنها زيارة غير معلنة أجراها وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى السعودية، الشهر الماضي، للقاء عدد من كبار المسؤولين، لإنهاء الخلاف الذي استمر لنحو ما يزيد عن عامين.

ووفقاً لحساب الضابط “بدون ظل” الذي ينشر تسريبات متعلّقة بالشّأن الإماراتي كثيراً ما ثبت صحّتها، فإنّ الأنباء التي تحدثت عن زيارة وزير خارجية قطر للسعودية عارية عن الصحة.

وأكد “بدون ظل” إن تلك الأنباء مسربة من قبل الإمارات للصحيفة الأمريكية.

وكشف أن سبب تلك الأنباء المسربة للصحيفة من طرف الإمارات، هو موقف ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الرافض للمصالحة الجزئية بين السعودية وقطر، وهذه من أسباب زيارة ولي عهد السعودية محمد بن سلمان لأبوظبي كمحاولة إقناع للشيخ محمد.

الانباء التي تحدثت عن زيارة وزير خارجية قطر للسعودية عاريه عن الصحة ، وهي مسربه

من قبلنا للصحيفة الامريكية ، وسببها موقف

الشيخ محمد الرافض للمصالحة الجزئية

بين السعودية وقطر

وهذه من اسباب زيارة الامير محمد بن سلمان

لابوظبي كمحاولة اقناع للشيخ محمد. — بدون ظل (@without__shadow) November 28, 2019

وبينما لم يصدر أيُّ تعقيب –حتى لحظة كتابة هذا الخبر- من الخارجية القطرية على ما جاء في الصحيفة الأمريكية، فقد ادّعت “وول ستريت جورنال” أن وزير الخارجية القطري قال إن الدوحة ترغب في قطع علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين، وفقًا لمسؤول عربي.

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