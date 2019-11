“شاهد” كيف أجهزت الشرطة البريطانية على منفذ عملية طعن قرب جسر لندن أدّت لمقتل 2

أعلنت الشرطة البريطانية مقتل شخصين في حادثة طعن وقعت قرب جسر لندن الشهير، فيما عقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعا أمنيا طارئا لبحث التطورات.



وقتلت الشرطة الرجل المهاجِم وقالت إن كان يرتدي سترة ناسفة زائفة.

Video showing the apparent fight on #londonbridge (some people might find graphic) pic.twitter.com/VOqq0FyxS3