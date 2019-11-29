“شاهد” كيف أجهزت الشرطة البريطانية على منفذ عملية طعن قرب جسر لندن أدّت لمقتل 2

أعلنت الشرطة البريطانية مقتل شخصين في حادثة طعن وقعت قرب جسر لندن الشهير، فيما عقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعا أمنيا طارئا لبحث التطورات.



وقتلت الشرطة الرجل المهاجِم وقالت إن كان يرتدي سترة ناسفة زائفة.

Video showing the apparent fight on #londonbridge (some people might find graphic) pic.twitter.com/VOqq0FyxS3 — Aurora Intel (@AuroraIntel) November 29, 2019

وعرض تسجيل فيديو على تويتر مجموعة تزيد على عشرة رجال يحاولون السيطرة على الرجل بطرحه أرضا على رصيف الجسر. وابتعد عنهم أحدهم وهو يحمل سكينا.

وسحب ضابط شرطة مسلح شخصا آخر بعيدا عن الرجل الراقد عل الأرض. وبعد وقت وجيز، سمع دوي طلقتين على ما يبدو، وتوقف الرجل الراقد على الأرض عن الحركة.



وأوضحت الشرطة أنها تلقت اخطارا قبل الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحليّ بوقوع حادث طعن قرب جسر لندن الذي شهد هجوما قبل عامين.



وقال نيل باسو قائد شرطة مكافحة الإرهاب بالمملكة المتحدة ”أطلق ضباط مسلحون من العمليات الخاصة بشرطة مدينة لندن النار على رجل وبوسعي تأكيد أن المشتبه به توفي في مسرح الحادث“.



وأضاف ”أصيب عدد من الأشخاص خلال الحادث. نعتقد أن الشيء الذي كان مربوطا على جسد المشتبه به هو متفجرات زائفة“.



وأعلنت هيئة الإسعاف وقوع ”حادث كبير“ بالمنطقة، وأغلقت محطة جسر لندن المزدحمة.



وأجلت قوات الأمن الأفراد من الأبنية المحيطة بمسرح الحادث إلى الجانب الشمالي من نهر التيمز.



وكان جسر لندن مسرحا لهجوم في يونيو حزيران عام 2017 عندما قاد ثلاثة مسلحين سيارة فان وصدموا مارة ثم هاجموا أشخاصا في المنطقة المحيطة، مما أسفر عن مقتل ثمانية.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفضت بريطانيا مستوى التهديد الإرهابي على المستوى الوطني إلى ”كبير“ نزولا من ”حاد“، وهو أدنى مستوى منذ عام 2014.

صور من موقع الهجوم نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة: