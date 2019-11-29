انجي خوري تقود مركبة وهي شبه عارية في الامارات
انجي خوري تقود مركبة وهي شبه عارية في الامارات
Imageحياتنا

شاهد| انجي خوري تعود للفيديوهات الجنسية وستنتقل لهذه الدولة الخليجية بعد ترحيلها من الإمارات

كتب وطن
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بعد ترحيلها من الإمارات الى ، عادت نجمة مواقع التواصل السورية انجي خوري لنشر فيديوهات “مثيرة” على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

ونشرت “إنجي” فيديو ظهرت فيه وهي تقوم بإيحاءات جنسية، وتستعرض صدرها، الأمر الذي أثار غضب المتابعين.

وقبل يومين، ذكر موقع “الفن” أن السلطات السورية أوقفت نجوى خليق الله أي “أنجي خوري” لأيام وتم التحقيق معها نتيجة بعض الشبهات وأطلق سراحها لتستقر في دمشق خلال المرحلة الحالية، في وقت يُحكى عن وجود دعوى قضائية جديدة على خوري.

وتقول المعلومات إن أنجي تنوي الانتقال الى بحسب ما أعلنت سابقاً لكنها لم تحصل بعد على تأشيرة دخول، خصوصاً بعد الأزمات التي أثارتها بين لبنان ودبي.

أما بالنسبة لعودتها الى بيروت فمن الممكن ان تكون الخيار الثاني في حال تم تأمين كفيل او موافقة السلطات المختصة بمنحها إقامة من جديد.

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