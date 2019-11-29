إعلامي عُماني يوجّه رداً مزلزلاً لمغرّد إماراتي وصف العُمانيين بـ”عمال النظافة” .. فضح حُكّامهم بتغريدة نارية

وجّه الاعلامي العُماني المعروف موسى الفرعي رداً قوياً لمغرّد إماراتي تطاول على الشعب العُماني ووجّه إهانة لهم في تغريدةٍ عنصرية.



وجاء في التغريدة التي نشرها الإماراتي صاحب حساب “Alhooty” أنه سيتوّجه للسلطنة لإحضار عمال نظافة والعودة للإمارات.



وردّ الاعلامي “الفرعي” على تغريدة الإماراتي المُسيء قائلاً: ” تاريخهم في التسول لا يجارى، فمن المعلوم منذ عام ١٨٨٩ أوفد زايد بن خليفة وراشد بن مكتوم مبعوثين إلى السلطان فيصل بن تركي يطلبان منه المساعدة المالية وأحسن على كل واحد منهم بـ ٢٠٠٠ روبية ووعدهم ببعض الأرز والذخائر، وتطور اسلوب تسولهم (تباكيهم) حتى زيارة طحنون الآخيرة”.

تاريخهم في التسول لا يجارى، فمن المعلوم منذ عام ١٨٨٩ أوفد زايد بن خليفة وراشد بن مكتوم مبعوثين إلى السلطان فيصل بن تركي يطلبان منه المساعدة المالية وأحسن على كل واحد منهم بـ ٢٠٠٠ روبية ووعدهم ببعض الأرز والذخائر،وتطور اسلوب تسولهم (تباكيهم) حتى زيارة طحنون الآخيرة.. — موسى الفرعي (@moosaFarei) November 28, 2019

ويُشير “الفرعي” الى زيارة مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات طحنون بن زايد آل نهيان غير المعلنة لسلطنة عمان قبل ايام.

وتأتي زيارة طحنون بن زايد بعد أيام من زيارة شقيق ولي العهد السعودي الصغير الأمير خالد بن سلمان، ولقائه بالسلطان قابوس بن سعيد.

وعن زيارة “بن سلمان” قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية إنه يتولى حاليا مهمة إخراج السعودية من اليمن وإنهاء الحرب من خلال التحضير للقاءات على مستوى عال في العاصمة العمانية مسقط مع ممثلي الحوثيين .

وترى المجلة أن الأمير الشاب كلف من شقيقه ولي العهد بالتفاوض على إنهاء الحرب التي أدت لخلق كارثة إنسانية وزادت من تعاون إيران العسكري مع الحوثيين.

وأشارت إلى أن جهود إنهاء الحرب زادت بعد سلسلة من الهجمات على التراب السعودي بما فيها هجوم أيلول (سبتمبر) الذي أدى لوقف نصف انتاج النفط السعودي.