مرزوق الغانم
مرزوق الغانم
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فوز المنتخب الكويتي جلط السعودية.. أمير الانسانية بارك فوزهم شخصياً ومرزوق الغانم فاجأهم بمكافأة مالية

كتب وطن
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أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، صرف مكافأة مالية لـ”لاعبي منتخب بلاده”، بعد فوزهم على منتخب بثلاثة أهداف مقابل هدف في مستهل منافسات المجموعة الثانية من بطولة خليجي 24 المقامة في .

وأثارت فرحة رئيس مجلس الأمة الكويتي، غضب الذباب السعودي الذي هاجم تصرفه، بعد عدة فيديوهات جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الغانم في مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يهنئ لاعبي ،” بداية ممتازة شرفتونا كل واحد فيكم يستاهل 2000 دينار “.

وتلقى كلاً من قائد ومدرب منتخب ، اتصالاً هاتفياً من الشيخ صباح الأحمد أمير دولة ، عقب فوزهم التاريخي على المنتخب السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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ووفقا للفيديو الذي نشره حساب صحيفة “المجلس ” الكويتية على تويتر ، يظهر فيه رئيس مجلس الأمة الكويتي وبدر المطوع قائد المنتخب الكويتي والمدرب ثامر عناد، في اتصال هاتفي مع أمير الكويت يبارك لهم على الفوز على المنتخب الوطني السعودي .

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