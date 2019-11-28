هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
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“كل سنة وإحنا في حضنك”.. شقيق الراحل هيثم أحمد زكي يثير غضباً واسعاً باحتفاله بعيد ميلاد بوسي الـ”66″!

كتب وطن
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ظهر رامي بركات، شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، لأول مرة بعد عزاء شقيقه، في الفنانة ، الـ 66.

وفوجئ رواد مواقع التواصل بظهور رامي بركات، شقيق الراحل هيثم زكي، حيث لم يمر وقت طويل على رحيله، ما دفع البعض لاستنكار هذه اللافتة منه.

وجاءت التعليقات كالآتي: “ده أنا لسه زعلانة على أخوك وأنت قاعد جايب تورتة وجاتوه وبتاكل”،” نهار أسود ده أخوه لسه معداش عليه الأربعين وده رايح أعياد ميلاد”،” إللي بيموت بيقطع بنفسه فقط لا إله إلا الله”.

وقد نشرت سارة نور الشريف، ابنة الفنانة بوسي، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” صورا من عيد ميلاد والدتها، وهي برفقة مجموعة من الأصدقاء والأقارب، وعلى رأسهم الفنانة المعتزلة نورا، والإعلامية بوسي شلبي، ورامي بركات.

شقيق هيثم احمد زكيرامي بركات . يشارك في عيد ميلاد الفنانة #بوسي 🎈🎂بحضور شقيقتها نورا وبناتها مي نور الشريف وسارة وزوجها والأعلامية بوسي شلبيكل سنة وهي طيبه وعقبال ١٠٠ سنة ❤️ #أساطير_الفن

Posted by ‎أساطير الفن – Asatir alfan‎ on Wednesday, November 27, 2019

وعلقت سارة على الصور، قائلة: “كل سنة وانتي جميلة كل سنة وإحنا في حضنك وانتي أجمل فنانة متألقة وبصحة جيدة “.

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