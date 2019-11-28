تحذير المقطع يحوي مناظر حساسة.. “شاهد” حادث دهس جماعي لطالبات بجامعة الإمام يفجر غضب السعوديين

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية موجة غضب واسعة عقب تداول فيديو أظهر حادث دهس مروع لطالبات بجامعة الإمام السعودية، أمام بوابات الجامعة الواقعة على امتداد طريق عثمان بن عفان شمال الرياض.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع فتيات ملقيات على الأرض بعد صدمهم بالسيارة ولا يعرف إذا كن مصابات أم أصبحن جثث تنتظر الإسعاف لحملها.

#حادث_دهس_طالبات_جامعة_الإمام

الإهمال الذي يودي بحياة الناس ليس مجرد إهمال بل "جريمة" يجب أن يحاسب عليها ويوضع لها حد ..

إلى متى تبقى شوارعنا من دون جسور للمشاة؟! pic.twitter.com/sYrx0PuMbj — حقوق الضعوف (@hukusfof) November 28, 2019

وتصدر وسم “#حادث_دهس_طالبات_جامعة_الإمام” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية، ودونت مئات التغريدات المتضامنة مع الطالبات كما وجه النشطاء انتقادات واسعة للحكومة لعدم وجود كوبري مشاة أمام هذه الجامعة العريقة.

وصلني فيديو عن وقوع #حادث_دهس_طالبات_جامعة_الإمام؟

هل الخبر أكيد؟

إذا كان أكيد، فمن هي الجهة المسؤولة؟

كل إهمال ممكن تجاوزه، إلا الإهمال الذي يؤدي لحوادث تتسبب بإصابات ووفيات

>كل شخص مهدد بأن تتعرض نسائه لفقدان حياتهن، بسبب عدم وجود جسر مشاة@IMSIU_edu_sa@eMoroor@Amanatalriyadh pic.twitter.com/RiFOlnOTXe — إبراهيم المنيف (@altamimi14) November 28, 2019

#حادث_دهس_طالبات_جامعة_الإمام طمنونا عليهم.. عندنا ناس متهورة تسوق بتهور دون مراعاة اشخاص يعبرون مفترض فيه جسر للمشاة.. حبيباتي هم الله يحفظهم يارب يكونون بخير .. خبر مؤلم — أميرة الناصر (@memooMusaed) November 28, 2019

في هذه الحالة لابد محاسبة المقصر

وليس اعفاء فقط، والمحاسبة ليست الغاية منها انتقام بل تعديل سلوك للاخرين #حادث_دهس_طالبات_جامعة_الإمام — علي الرويلي (@ali_alrowili) November 28, 2019

وأشار ناشطون إلى أن هذا الحادث ليس الأول حيث تكرر الأمر أكثر من مرة، مؤكدين أن الطريق المحاذي لجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض «قسم الطالبات»، تحول إلى مصيدة لدهس الطالبات أثناء خروجهن من بوابات الجامعة الواقعة على امتداد طريق عثمان بن عفان شمال الرياض.

إذا صح الخبر، فهي ليست المرة الأولى التي يتكرر فيها #حادث_دهس_طالبات_جامعة_الإمام؟

في عام ٢٠١٨م، حصلت حادثة دهس لطالبة، وأصبحت حديث الرأي العام، ولا أعلم ماهي النتيجة؟

هل تغير شيء؟

هل هناك خطة لبناء جسر عبور؟

إذا لم يكن هناك أي تحرّك،ستستمر الكارثة ونُفجع بالحوادث🖐@IMSIU_edu_sa pic.twitter.com/fwdHYJFCuo — إبراهيم المنيف (@altamimi14) November 28, 2019

حيث يضطر العديد منهن إلى عبور الطريق السريع للوصول للجهة الأخرى التي تضم كلية طب تابعة للجامعة ومطاعم ومقاهٍ ومراكز تسوق، ولا يمكن الوصول إليها إلا بقطع الطريق المكتظ بالمركبات التي تسير بسرعات عالية، وسبق أن صرح متحدث الجامعة، أن الجامعة ومنذ 6 سنوات تطالب بحلول ولم تنفذ.

شكاوى عديدة من طالبات وأولياء أمورهن الذين يطالبون الجهات المعنية بوضع جسور مشاة أمام بوابات الجامعة للوصول للضفة الأخرى من الطريق، كما طالبوا بوضع «مطبات» تحد من سرعة السيارات في الجزء المحاذي لبوابات الجامعة، كونها منطقة حيوية وتكتظ دائما بالطالبات، مما يعرضهن لخطر الدهس وهو ما حدث بالفعل في مرات سابقة.

ويبين الحادث الخطر الكبير الذي تتعرض له الطالبات نتيجة تجاوزهن للطريق الذي يعتبر سريعا، ويضم مسارات عديدة وجزيرة وسطية كبيرة، مما يسهم في معاناة ومخاطر كبيرة للطالبات عند عبورهن.

جامعة بدون "جسر مٌشاة" ؟!!!



رحم الله أرواحكن الطاهرة.



🔴تحذير: المقطع يحتوي مناظر حساسة. #حادث_دهس_طالبات_جامعة_الإمام pic.twitter.com/hOhNv9x7rs — ADAA (@adhwa8) November 28, 2019

وكانت جامعة الإمام قد أبدت استياءها من عدم وجود جسور مشاة ومطبات صناعية تزيد من عوامل سلامة الطالبات، حيث ذكر المتحدث الرسمي للجامعة سابقا أحمد الركبان تعليقا على حوادث دهس الطالبات أمام الجامعة «إن الجامعة ومنذ أكثر من ستة أعوام، وهي تطالب الجهات المعنية بوضع جسور للعبور تصل بين بوابات الجامعة والجهة الأخرى من الطريق، إلا أن مطالبهم لم تنفذ رغم الوعود باعتماد جسرين لخدمة عبور الطالبات».

وأشار إلى أنه علاوة على ذلك لا يوجد مطبات تخفف من سرعة المركبات العابرة للطريق وبالتالي الجامعة لا تتحمل أي مسؤولية عن دهس الطالبات، كون مثل هذه الحوادث تقع خارج أسوارها.