حساب عُماني شهير يكشف كيف تسللت “الخلايا الإماراتية” التي أحبط الأمن القطري مخططها إلى داخل الدوحة

في رده على مزاعم مغرد إماراتي اتهمه بنشر الفتنة والأكاذيب وطالبه بدليل حول ما ذكره قبل أيام عن مخطط لخلايا إماراتية أحبطه الأمن القطري بخليجي 24، كشف مغرد عُماني شهير كيف تسللت هذه الخلايا الإماراتية إلى داخل الدوحة.

وقال حساب “الشاهين” العُماني الذي يحظى بمتابعة واسعة على تويتر في معرض رده على المغرد الإماراتي، إنه عندما تحدث عن خلايا إماراتية في قطر لم يقل إنهم تسللوا مع اللاعبين.

عندما تحدثت عن خلاياكم في قطر،،،،لم أقل انهم تسللوا مع اللاعبين

فمن يخرج من حصن بعباءة لا يقوى الاقتراب من كعبة المضيوم بصفة رسمية

كشفهم تم بخطأ لوجستي فادح،،،، وذكاء قطري حاد

لم أخطئ عندما وصفت مخابراتكم بأنها الاغبى عالمياً

فهمت الحين؟ https://t.co/J9wT60owfN — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) November 28, 2019

وتابع موضحا:”فمن يخرج من حصن بعباءة لا يقوى الاقتراب من كعبة المضيوم بصفة رسمية كشفهم تم بخطأ لوجستي فادح وذكاء قطري حاد”

وسخر “الشاهين” من المغرد الاماراتي بقوله:”لم أخطئ عندما وصفت مخابراتكم بأنها الاغبى عالمياً”

وقبل يومين ، قال المغرد العُماني الشهير “الشاهين” إن ما تم تداوله في بعض التغريدات حول احتمال نشوب أعمال شغب في بطولة كأس الخليج بالدوحة لم يأتِ من فراغ.

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وأضاف أنّ الأمن القطري وقواته الخاصة فكك (عشرات الخلايا) من جنسية خليجية (يشاع انها سوف تنسحب من البطولة) -في إشارة الى منتخب الإمارات-، كانت تنوي الذهاب إلى ما هو أبعد من الشغب، لافتاً إلى أنّ المعلومة لم تنتشر بشكل رسمي للان، لكن المعلومات المؤكدة تفيد أن دولة قطر العزيزة رفعت حالة الاستعداد الأمني بشكل مكثف ونجاحها في العملية كان باهراً وموفقاً .بحسب “الشاهين”

وكانت أعلنت وزارة الداخلية القطرية اكتمال استعدادات اللجنة الأمنية لبطولة كأس الخليج العربي (24) لتأمين البطولة التي تستضيفها قطر على مدى أسبوعين في استاد خليفة الدولي وملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل من خلال توفير كافة وسائل الأمن والسلامة لتأمين البطولة.

وتنطلق الثلاثاء في قطر منافسات بطولة “خليجي 24“، وتستمر حتى 8 ديسمبر المقبل، بمشاركة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين.

جديرٌ بالذّكر أنّ المغرّد الإماراتي البذيء حمد المزروعي ألمحَ خلال الأيام القليلة الماضية في أكثر من تغريدة إلى أن الإتحاد الإماراتي لكرة القدم قد يُعلن إنسحاب الإمارات من بطولة خليجي24 .

والسبت الماضي، مهدّت صحيفة “العرب” الممولة إماراتياً والصادرة من لندن، والتي تعتبر الناطقة بلسان “شيطان العرب” الطريق للإعلان عن انسحاب الإمارات من بطولة كأس الخليج لكرة القدم.

وبررّت الصحيفة دوافع “بن زايد” للإنسحاب من البطولة إلى ادعائها بمهاجمة وسائل إعلامية قطرية لما وصفتها بـِ”رموز وطنية” في الإمارات.حسب زعمها