بعد إباحته الزنا واللواط للحكام .. مفاجأة غير متوقعة عن الداعية السعودي عبدالعزيز الريس

فجّر حساب “معتقلي الرأي” المعني بمتابعة شؤون المعتقلين السياسيين في سجون السعودية مفاجأة عن الداعية السعودي عبدالعزيز الريس الذي اشتهر بفتاوى تبيح للحكام الزنا واللواط مع وجوب طاعته رغم ذلك.حسب زعمه

ووفق “معتقلي الرأي” فقد تأكد من منع عبدالعزيزالريس من الخطابة ومن جميع المناشط الدعوية على خلفية مقطع قديم يعود لعام 2017 انتشر حديثاً وكان ينتقد فيه هيئة الترفيه.

ونشرَ “معتقلي الرأي” الفيديو الذي بسببه تمّ منع “الريس” من الخطابة.

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تأكد لنا منع د. #عبدالعزيز_الريس من الخطابة ومن جميع المناشط الدعوية على خلفية مقطع قديم يعود لعام 2017 انتشر حديثاً وكان ينتقد فيه هيئة الترفيه! ⤵️https://t.co/2Dnmn6Si5p — معتقلي الرأي (@m3takl) November 29, 2019

جديرٌ بالذّكر أن الداعية السعودي عبدالعزيز الريس عاد مؤخراً إلى تكرار دعوته بضرورة طاعة ولي الأمر، وعدم الخروج عليه، وحتى نصحه علنا.

ففي خطبة سابقة في مسجد بالمدنية المنورة قال انه (لا يجوز الخروج على الحاكم ولو زنى وشرب الخمر).

وفي حوار تلفزيوني مع الإعلامي الكويتي محمد الملا، عبر برنامج “ديوان الملا” على فضائية “الجواهر” الكويتية أكّد على كلامه السابق بأنه “لو كان الحاكم يزني كل يوم بمومس في خيمة فعليك اتباعه، حتى لو كان يلوط أيضا”!.

وزعم الريس أن هذا كلام “علمي شرعي، لا ينازع فيه عالم سلفي”.

وقال إن “ابن باز، وابن عثيمين، والألباني، وصالح الفوزان، ولا أي عالم سلفي، لا ينازعون في هذا الكلام البتة”.

وضرب الريس مثلا قاله الشيخ محمد بن عثيمين، بأنه “لو كنت في جهاد، وكان الحاكم يزني كل يوم بمومس في خيمة فعليك اتباعه، حتى لو كان يلوط أيضا”.

وعاد الريس لتصريحه السابق بعدم جواز الخروج على الحاكم حتى لو “زنى وشرب الخمر لمدة نصف ساعة على التلفاز”، و قال إنه أخطأ في طرح هذا المثال، رغم صحته، لأنه استغل من قبل “الأعداء للدين”.



وعبد العزيز الريس، أبرز دعاة ما يعرف بتيار “الجامية” أو “المدخلية” في السعودية. واعتبر أن من أعداء الدين “الجماعات الحزبية، كجماعة الإخوان والتحرير والتبليغ”.