السلطات السعودية تفرج عن مدونين وصحفيين اعتقلتهم مؤخراً بعد إجبارهم على ترديد هذه المقولة عدة مرات يومياً

على قاعدة “من تدخل فيما لا يعنيه لقي مالا يرضيه”, أفرجت السلطات السعودية عن مدونين وصحفيين، اعتقلتهم قبل أيام ضمن حملة عرفت باسم “اعتقالات نوفمبر”.

وأكد حساب “معتقلي الرأي” الشهير على “تويتر” حسب ما تابعت “وطن”، الإفراج عن عدد من معتقلي حملة #اعتقالات_نوفمبر بعد جلسات تحقيق معهم استمرت لعدة أيام، وبعد أخذ تعهدات موقعة بأسمائهم بعدم التحدث في “شؤون لا تعنيهم”.

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تأكد لنا أن السلطات أفرجت عن عدد من معتقلي حملة #اعتقالات_نوفمبر بعد جلسات تحقيق معهم استمرت لعدة أيام، وبعد أخذ تعهدات موقعة بأسمائهم بعدم التحدث في "شؤون لا تعنيهم".

و سننشر لكم الأسماء في وقت لاحق. pic.twitter.com/loBirrE3vr — معتقلي الرأي (@m3takl) November 28, 2019

وكشف عن بعض أسماء من جرى اطلاق سراحهم من حملة #اعتقالات_نوفمبر هم:

– المدوّن #فؤاد_الفرحان

– المدوّن #مصعب_فؤاد

– الصحفي #بدر_الراشد

– الكاتب #سليمان_الناصر

ونشر المدون فؤاد الفرحان، أحد مؤسسي منصة “رواق” التعليمية، صورته بعد خروجه من السجن، ويبدو حليق الرأس.

وعلق الفرحان: “صباح الخير جميعاً، شكر وامتنان كبير لاهتمامكم ورسائلكم.. يوم جديد وحياة جديدة، كلي حماس للعودة مع فرق العمل في رواق، ورسال”، والأخيرة منصة أسسها الفرحان تدعم الهدايا الرقمية.

صباح الخير جميعاً، شكر وامتنان كبير لاهتمامكم ورسائلكم..

يوم جديد وحياة جديدة، كلي حماس للعودة مع فرق العمل في @Rwaq و @Resal_Me 💚💚 pic.twitter.com/ZgOPFpOmf0 — فؤاد الفرحان (@alfarhan) November 28, 2019

وجاء اعتقال الفرحان قبل أيام صادما لمتابعيه عبر “تويتر”، إذ وفرت منصة “رواق” التي شارك في تأسيسها، قسما خاصا يدعم رؤية ولي العهد محمد بن سلمان “2030” ويعطي تعريفا بها.

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إلا أن اعتقاله بحسب مراقبين جاء نظرا لدعم قضية المعتقلين قبل سنوات، وهو ما تسبب في اعتقاله بين عامي 2007 و2008.